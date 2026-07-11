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ساعت کار کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تغییر کرد/ ۳۰ درصد نیروها سر کار حاضر می‌شوند

ساعت کار کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تغییر کرد/ ۳۰ درصد نیروها سر کار حاضر می‌شوند
کد خبر : 1811441
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سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از اعمال محدودیت در نحوه فعالیت شرکت‌های مستقر در این منطقه و کاهش حضور کارکنان روزکار به ۳۰ درصد تا اطلاع ثانوی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و سخنگوی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، نظر به نقض آتش‌بس از سوی دشمن جنایتکار آمریکایی/صهیونیستی و در راستای اعلام آماده‌باش صد در صدی از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور، بر اساس مصوبه فرماندهی ارشد مدیریت بحران و پدافندغیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، نحوه فعالیت کارکنان شرکت‌های پتروشیمی مستقر در منطقه از شنبه بیستم تیرماه و تا اطلاع ثانوی، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد: 

نیروهای روزکار: ساعت کاری از ۸ الی ۱۴ تعیین شده است و حضور فیزیکی تنها با ۳۰ درصد ظرفیت مجاز می‌باشد. 

سایر کارکنان این بخش موظف هستند امور خود را به صورت دورکاری به انجام برسانند. 

نیروهای نوبت‌کار و عملیاتی: این بخش از کارکنان همچنان طبق روال سابق و بدون تغییر، به فعالیت‌های کاری خود ادامه خواهند داد. 

طرح‌ها و پروژه‌ها: تمامی طرح‌ها و پروژه‌های مستقر در منطقه ویژه نیز موظف به رعایت حضور حداکثر ۳۰ درصدی نیروهای خود می‌باشند. همچنین، تمامی پروژه‌های مربوط به آواربرداری تا اطلاع ثانوی غیرفعال می‌گردند. 

 

 

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