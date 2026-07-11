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درخواست صریح کارگران نفت و گاز از رئیس جمهور/ شرکت‌های پیمانکاری حذف شوند

درخواست صریح کارگران نفت و گاز از رئیس جمهور/ شرکت‌های پیمانکاری حذف شوند
کد خبر : 1811383
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جمعی از کارگران پیمانکاری صنعت نفت و گاز با امضای کارزاری، از رئیس‌جمهور خواستند دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو را هرچه سریع‌تر اجرایی کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران شاغل در صنعت نفت و گاز که در قالب شرکت‌های پیمانکاری، ارکان ثالث و سایر قراردادهای مشابه مشغول به کار هستند، با امضای کارزاری خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار اجرای فوری دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو شدند.

در این کارزار که تاکنون بیش از هشت هزار امضا دارد، کارگران با اشاره به دستور صریح مسعود پزشکیان در مراسم روز کارگر در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، تأکید کردند که حذف شرکت‌های پیمانکاری یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور بوده و انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر زمینه اجرای آن را فراهم کند.

امضاکنندگان این کارزار از معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیران و سایر مسئولان ذی‌ربط خواسته‌اند با اتخاذ اقدامات لازم، مقدمات اجرای این دستور را در دستگاه‌های اجرایی کشور فراهم کنند.

به اعتقاد این کارگران، حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو علاوه بر تقویت عدالت و امنیت شغلی، به افزایش رضایت جامعه کارگری و ارتقای سرمایه اجتماعی کشور نیز منجر خواهد شد.

 

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