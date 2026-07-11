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بازنشستگان کارگری در هفته تامین اجتماعی:

معوقات فروردین و اردیبهشت را بپردازید/ نارضایتی از مزایای مزدی

معوقات فروردین و اردیبهشت را بپردازید/ نارضایتی از مزایای مزدی
کد خبر : 1811374
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بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار پرداخت معوقات مزدی فروردین و اردیبهشت شدند.

جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با ایلنا، با اشاره به آغاز هفته تامین اجتماعی، خواستار پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت شدند.

این بازنشستگان با بیان اینکه امیدواریم تامین اجتماعی از دولت بخواهد نقدینگی در اختیارش بگذارد؛ اعلام کردند: بهترین خبر برای بازنشستگان تامین اجتماعی، پرداخت مطالبات دو ماه ابتدای سال است.

این بازنشستگان در عین حال، از احکام حقوقی و مبالغ ناچیز مزایای مزدی انتقاد کردند؛ آن‌ها تاکید دارند که مزایای مزدی مانند بن خواربار و حق مسکن باید برای بازنشستگان افزایش یابد.  

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