کارگران در تماس با ایلنا:
بیمه کارگران راهآهن ماشین آلات کرج پرداخت نشد/ محرومیت از درمان حتی در بیمارستانهای ملکی!
کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن ماشین آلات کرج از عملکرد شرکت پیمانکار در رویهی پرداخت حق بیمه خود گلایهمند هستند.
منابع کارگری در نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن ماشین آلات کرج به خبرنگار ایلنا گفتند: در حال حاضر کارفرمای این مجموعه بزرگ خدمات ریلی، بابت حدود ۱۰ ماه حق بیمه علیرغم کسر مبالغ از حقوق کارگر به تامین اجتماعی بدهکار است.
از قرار معلوم این بدهی مربوط به ۸ ماه سال گذشته و دو ماه سال جاری است و کارگران باسابقه امکان دریافت خدمات درمانی رایگان از ماهها پیش ندارند.
به گفته آنها، علاوه بر اینکه حق بیمه تامین اجتماعی کارگران «ماشین آلات کرج» با تاخیر پرداخت میشود، آنها حداقلهای مزدی را دریافت میکنند و از پرداخت مطالبات عقب افتاده و اعیاد و مناسبتها خبری نیست.
به گفته کارگران، برخی همکاران ماشین آلات کرج برای دریافت خدمت درمانی در بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی با مشکل روبرو شدهاند.
این کارگران در خاتمه تصریح کردند: باتوجه به هزینههای کمرشکن درمان و ناکافی بودن حقوق، کارگران توان پرداخت هزینههای درمان خود به صورت آزاد را ندارند.