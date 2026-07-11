در نامهای به مدیر صندوق بازنشستگی کشوری مطرح شد؛
هنوز هزینه های درمانی بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری پرداخت نشده!
رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی در نامهای به ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، خواستار پیگیری و اقدام فوری در پرداخت مطالبات درمانی معوق بازنشستگان کشوری شد.
به گزارش ایلنا، غلامعلی شیروانی نوشت: با وجود گذشت نزدیک به دو سال از ارائه و ثبت اسناد هزینههای بیمه تکمیلی بازنشستگان به بیمه ملت، مطالبات مربوطه همچنان پرداخت نشده و این موضوع به یکی از دغدغههای جدی بازنشستگان تبدیل شده است. تأخیر طولانی و غیرمتعارف درپرداخت این هزینهها، علاوه بر تحمیل فشار مالی به همکاران و خانوادههای آنان، موجب نارضایتی گسترده و خدشه به اعتماد بازنشستگان نسبت به روند پیگیری مطالبات شده است.
در این نامه عنوان شده است: بازنشستگان طی این مدت منتظر تعیین تکلیف این موضوع بودهاند، اما استمرار این وضعیت بدون ارائه پاسخ روشن، زمانبندی مشخص و نتیجه عملی، قابل پذیرش نیست.دریافت و بازنشستگان حق پیگیری موضوع از مراجع ذیصلاح و قانونی را برای خود محفوظ میدانند.