یارانه نقدی تیرماه؛ مبلغ و زمان واریزی اعلام شد

به گزارش ایلنا، یارانه نقدی تیرماه ۱۴۰۵ نیز مانند ماه‌های گذشته در دو مرحله و بر اساس دهک درآمدی خانوارها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

بر این اساس، یارانه دهک‌های اول تا سوم روز ۲۵ تیرماه پرداخت می‌شود. مبلغ این یارانه برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین یک خانوار سه‌نفره در این دهک‌ها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک خانوار چهارنفره یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد.

در مرحله دوم، یارانه دهک‌های چهارم تا نهم روز ۳۱ تیرماه به حساب مشمولان واریز می‌شود. مبلغ یارانه این گروه ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر است؛ به این ترتیب، خانوارهای سه‌نفره ۹۰۰ هزار تومان و خانوارهای چهارنفره یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

انتهای پیام/