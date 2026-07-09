جهش سنگین نرخ تورم نقطه به نقطه به مرز ۸۳ درصد +نمودارهای صعودی
جدیدترین گزارش شاخص تورم مناطق شهری ایران در خرداد ۱۴۰۵ نشاندهنده افزایش چشمگیر قیمتها نسبت به ماه قبل است. در این میان، زیرمجموعههای گروه اختصاصی کالا با تغییرات شدید تری روبهرو شدهاند که محرک اصلی این جهش آماری هستند.
به گزارش ایلنا، بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان خرداد ماه را ۸۳.۱ درصد و تورم سالانه را ۵۷.۷ درصد اعلام کرد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در خرداد ماه ۱۴۰۵ به عدد ۷۱۶/۶ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۷/۴ درصد افزایش داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸۳/۱ درصد افزایش یافت.
به گزارش دیده بان ایران، بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان خرداد ماه را ۸۳.۱ درصد و تورم سالانه را ۵۷.۷ درصد اعلام کرد.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در خرداد ماه ۱۴۰۵ به عدد ۷۱۶/۶ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۷/۴ درصد افزایش داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸۳/۱ درصد افزایش یافت.
میزان تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۴ معادل ۵۷/۷ درصد محاسبه شده است.
شاخص بهای گروه اختصاصی کالا از زیر مجموعه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در خرداد ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل معادل ۸/۷ درصد افزایش داشت. شاخص گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۲۱/۹ درصد و در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۴ معادل ۷۹/۴ درصد افزایش داشته است.
شاخص بهای گروه اختصاصی خدمت در خرداد ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۵/۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۴۵/۷ درصد همراه بود. شاخص گروه خدمت در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۴ معادل ۳۸ درصد افزایش داشته است.