جهش سنگین نرخ تورم نقطه به نقطه به مرز ۸۳ درصد +نمودارهای صعودی

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان خرداد ماه را ۸۳.۱ درصد و تورم سالانه را ۵۷.۷ درصد اعلام کرد. شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در خرداد ماه ۱۴۰۵ به عدد ۷۱۶/۶ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۷/۴ درصد افزایش داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸۳/۱ درصد افزایش یافت.

به گزارش دیده بان ایران، بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان خرداد ماه را ۸۳.۱ درصد و تورم سالانه را ۵۷.۷ درصد اعلام کرد.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در خرداد ماه ۱۴۰۵ به عدد ۷۱۶/۶ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۷/۴ درصد افزایش داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸۳/۱ درصد افزایش یافت.

میزان تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۴ معادل ۵۷/۷ درصد محاسبه شده است.

شاخص بهای گروه اختصاصی کالا از زیر مجموعه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در خرداد ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل معادل ۸/۷ درصد افزایش داشت. شاخص گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۲۱/۹ درصد و در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۴ معادل ۷۹/۴ درصد افزایش داشته است.



شاخص بهای گروه اختصاصی خدمت در خرداد ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۵/۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۴۵/۷ درصد همراه بود. شاخص گروه خدمت در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۴ معادل ۳۸ درصد افزایش داشته است.

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