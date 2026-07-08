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از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود

معرفی رانندگان مشمول کمک‌ دولت برای پوشش بیمه‌ای را به تأمین اجتماعی

معرفی رانندگان مشمول کمک‌ دولت برای پوشش بیمه‌ای را به تأمین اجتماعی
کد خبر : 1810556
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رانندگان مشمول کمک‌دولت برای پوشش بیمه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی به تأمین اجتماعی معرفی می‌شوند بنابراین رانندگان می‌توانند جهت پیگیری مشمولیت سهم کمک‌دولت خود در پرداخت حق‌بیمه، از طریق دستگاه متولی اقدام کنند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، ضوابط جدید معرفی رانندگان مشمول برخورداری از کمک دولت برای پوشش بیمه‌ای در راستای تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مصوب ۲۵‌‌/۱۲‌‌/۱۴۰۳ هیأت وزیران در سازمان تأمین اجتماعی اجرایی شد.

در خصوص نحوه بهره‌مندی رانندگان و یا گروه‌های خاص دارای یارانه دولت در پرداخت حق‌بیمه و با توجه به اینکه این مهم توسط دستگاه‌های متولی امر تعیین و به سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌شود، از این رو این سازمان به‌منظور تسهیل و سهولت در اعلام مشمولان یارانه، نسبت به طراحی و راه‌اندازی و ساخت داشبورد مدیریتی و عملیاتی رانندگان ویژه دستگاه‌های اجرایی اقدام کرده است.

به این واسطه، امکان حذف و اضافه رانندگان بیمه‌شده توسط مراجع متولی فراهم و دسترسی به داشبورد مذکور به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تخصیص یافته و در خصوص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در دست اقدام است.

خاطرنشان می‌شود این اقدام طبق تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مصوب ۲۵‌‌/۱۲‌‌/۱۴۰۳ هیأت وزیران و در چارچوب طرح‌های تحول‌آفرین و توسعه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی (طرح‌های بیست‌گانه) و به‌منظور ساماندهی اقشار مشمول کمک‌دولت توسط دستگاه‌های اجرایی مربوط انجام می‌شود.

با توجه به زمان‌بر بودن فرایند تمدید اعتبار کارت هوشمند‌/ پروانه فعالیت از طریق مراجع متولی، رانندگان باید حداقل دو ماه پیش از پایان اعتبار مربوطه، نسبت به پیگیری تمدید از طریق مراجع یادشده اقدام کنند تا وقفه‌ای در پرداخت حق‌بیمه آنان ایجاد نشود.

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