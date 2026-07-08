به گزارش ایلنا، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در مسیر تحقق دولت هوشمند و با هدف ارتقای ضریب امنیت داده‌های آموزشی، سازوکار دسترسی به پورتال جامع خود (portaltvto.com) را تغییر داد. بر این اساس، استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تنها مسیر دسترسی کاربران به سامانه پورتال خواهد بود.

در راستای پیاده‌سازی زیرساخت‌های نوین احراز هویت و افزایش سطح امنیت اطلاعات کاربران، سازوکار ورود به پورتال آموزشی این سازمان به نشانی (portaltvto.com) دچار تغییرات ساختاری شد.

طبق این ابلاغیه، تا زمان عملیاتی شدن کامل سیستم احراز هویت مبتنی بر رمز یکبار مصرف (OTP)، تمامی کاربران سامانه اعم از متقاضیان مهارت‌آموزی، آموزشگاه‌های آزاد و کاربران سازمانی موظف‌اند فرآیند ورود خود را صرفاً از طریق «درگاه یکپارچه احراز هویت دولت من» به انجام برسانند.

تغییر رویکرد از «نام کاربری» به «رمز یکبار مصرف»

مدیریت فناوری اطلاعات سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای تأکید کرده است که این تغییر، بخشی از فرآیند گذار به سامانه احراز هویت امن است. به محض آماده‌سازی نهایی زیرساخت‌های رمز یکبار مصرف (OTP)، ورود به پورتال از طریق نام کاربری و کلمه عبور سنتی به‌طور کامل غیرفعال خواهد شد و کاربران می‌بایست از روش نوین احراز هویت پیامکی استفاده کنند. این اقدام گامی مهم در جهت پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و صیانت از پرونده‌های آموزشی کارآموزان محسوب می‌شود.

راهنمای رفع اختلالات احتمالی

سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای برای مدیریت دوران گذار و رفع مشکلات احتمالی کاربران در فرآیند احراز هویت، مجاری زیر را جهت پشتیبانی فنی تعیین کرده است:

۱. کاربران دولتی: این دسته از کاربران در صورت مواجهه با هرگونه خطا در اتصال به درگاه دولت من، می‌بایست مراتب را به واحد فناوری اطلاعات اداره کل متبوع خود، ارجاع دهند.

۲. آموزشگاه‌های آزاد: مدیران و مسئولان آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای آزاد در سراسر کشور می‌توانند در صورت بروز اختلال در فرآیند ورود، به بخش آموزشگاه‌های آزاد در ادارات کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان‌ها مراجعه کرده و درخواست رفع اشکال خود را ثبت نمایند.

این تغییرات در حالی اجرایی می‌شود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمامی دستگاه‌های دولتی را مکلف به اتصال کامل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند کرده است؛ اقدامی که انتظار می‌رود ضمن کاهش سردرگمی کاربران با حذف نیاز به حساب‌های کاربری متعدد، امنیت اطلاعات آموزشی کشور را بیش از پیش تضمین کند.