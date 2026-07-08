خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در تماس با ایلنا مطرح شد؛

۴ ماه بیکاری کارگران «کیش چوب»/ بازگشت به کار فقط وعده است؟!

۴ ماه بیکاری کارگران «کیش چوب»/ بازگشت به کار فقط وعده است؟!
کد خبر : 1810314
لینک کوتاه کپی شد.

با گذشت ۴ ماه از بیکاری حدود ۸۰ کارگر شاغل در مجموعه کیش چوب، هنوز این کارگران با چند ماه مزد معوقه پیگیر بازگشت به شغل سابق خود هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسفند ماه سال ۱۴۰۴، همزمان با آغاز جنگ تحمیلی، از ورود حدود ۱۲۰ نفر از کارگران مجموعه کیش چوب واقع در جزیره کیش به بهانه مشکلات مالی ناشی از کاهش فروش، از سوی کارفرما جلوگیری شد و کارگران که غالبا مهاجر بودند یکجا با چندین ماه معوقات مزدی از کار بیکار شدند. 

به گفته منابع کارگری؛ خرداد ماه سال جاری (۱۴۰۵) با رفع بخشی از مشکلات کارخانه، کارفرما حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر از کارگران را به کار سابق خود بازگرداند اما مابقی کارگران بعد از گذشت بیش از ۴ ماه هنوز امکان بازگشت پیدا نکرده اند. 

در این زمینه یکی از کارگران تعدیلی مجموعه کیش چوب گفت: در حدود چهار ماهی که بیکار شدم در جستجوی کار به واحدهای صنعتی و خدماتی زیادی مراجعه کرده‌ام اما تا این لحظه هیچ کاری برای من و سایر همکارانم پیدا نشده و مقرری بیمه بیکاری نیز به دلیل‌ عدم پرداخت ۵ ماه حق بیمه به کارگران تعلق نگرفته است.

او گفت: درحالی من و سایر همکارانم به دنبال ایجاد شرایط برای بازگشت به کار هستیم که مسئولان در جلسات مختلف، وعده بازگشت به کار کارگران تعدیلی را می‌دهند. 

او با بیان اینکه شرایط معیشتی خوبی ندارد، گفت: از چند سال قبل به امید اشتغال پایدار در مجموعه کیش چوب، مشغول به کار شده‌ایم و در طول این مدت آنچه دریافت کرده‌ایم فقط حداقل‌های مزدی بوده است. در عین حال مقرری بیمه بیکاری به همکاران ما تعلق نگرفته است. 

این کارگر درباره مطالبات معوقه خود و همکارانش نیز گفت: متاسفانه مطالبات‌مان از آبان ماه سال ۱۴۰۴ پرداخت نشده است. علاوه بر این، عیدی دو سال اخیر نیز به کارگران پرداخت نشده و واریزِ حق بیمه آن‌ها نیز از دی ماه سال گذشته به تأخیر افتاده است که این موضوع مشکلات درمانی و بیمه‌ای برای آن‌ها ایجاد کرده است.

طبق اظهارات وی؛ خواسته کارگران تعدیل شده مجموعه کیش چوب با سوابق کاری مختلف، بازگشت به کار سابق و دریافت مطالباتشان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی