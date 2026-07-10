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در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

از جان کارگران تا محیط زیست؛ تجهیزات معادن باید نوسازی شوند

از جان کارگران تا محیط زیست؛ تجهیزات معادن باید نوسازی شوند
کد خبر : 1810264
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رئیس خانه معدن استان گلستان، استفاده از فناوری‌های نوین را ضرورت قطعی و غیرقابل‌اجتناب برای توسعه معادن استان دانست و گفت: فناوری‌های جدید می‌توانند میزان خطا را کاهش دهند، بهره‌وری را افزایش دهند و ایمنی کارگران را به شکل چشمگیری ارتقا بخشند.

حسین فندرسکی با اشاره به چالش‌های سنتی در حوزه استخراج و ایمنی معادن به ایلنا گفت: بخش قابل‌توجهی از مشکلات معادن، ناشی از نبود داده‌های دقیق و ابزارهای نظارتی مدرن است. اگر می‌خواهیم معدن‌کاری گلستان در مسیر استانداردهای جهانی حرکت کند، باید از تجهیزات هوشمند، سیستم‌های پایش لحظه‌ای و فناوری‌های نوین استخراج استفاده کنیم.

وی در ادامه از برنامه‌های خانه معدن برای نوسازی تجهیزات خبر داد و گفت: در چند معدن استان، سیستم‌های پایش هوشمند گاز و لرزش نصب شده و نتایج بسیار امیدوارکننده بوده است.به‌زودی دوره‌های آموزشی ویژه برای بهره‌برداران و مهندسان معدن برگزار می‌کنیم تا با فناوری‌های نوین آشنا شوند. ورود تجهیزات مکانیزه جدید، سرعت استخراج را افزایش می‌دهد و هزینه‌های عملیاتی را کاهش می‌دهد.
رئیس خانه معدن استان گلستان همچنین تأکید کرد که استفاده از فناوری‌های نوین، علاوه بر افزایش بهره‌وری، نقش مهمی در شفافیت اطلاعات، مدیریت منابع و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی دارد.

او تاکید کرد: فناوری‌های جدید به ما کمک می‌کنند تا برداشت‌ها را دقیق‌تر مدیریت کنیم و اثرات محیطی را به حداقل برسانیم.
فندرسکی در پایان با اشاره به چشم‌انداز آینده معدن‌کاری استان گفت: گلستان ظرفیت‌های معدنی ارزشمندی دارد. اگر این ظرفیت‌ها با فناوری‌های روز همراه شوند، می‌توانیم شاهد جهش بزرگ در تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی استان و کشور باشیم.

 

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