یک فعال صنفی کارفرمایی در گفتوگو با ایلنا:
کاری کنید که جوان روستایی مجبور به مهاجرت نشود/ معادنی که به خواب زمستانی رفته اند!
عضو هیئتمدیره خانه معدن استان، با تأکید بر اهمیت فعالیتهای معدنی در مناطق کمتر برخوردار گفت: معادن گلستان فقط محل استخراج نیستند؛ این بخش میتواند موتور محرک توسعه اجتماعی، اقتصادی و اشتغال پایدار مناطق محروم باشد.
جواد مگدرینژاد در گفتگو با ایلنا با اشاره به ظرفیتهای گسترده معدنی در شهرستانهای شرقی و جنوبی استان افزود: در بسیاری از روستاها، معدن تنها فرصت اشتغال پایدار است. وقتی یک معدن فعال میشود، زنجیرهای از مشاغل جانبی نیز شکل میگیرد؛ از حملونقل و خدمات تا صنایع کوچک وابسته.
او با بیان اینکه توسعه معادن باید همراه با مسئولیت اجتماعی باشد، گفت: شرکتهای معدنی موظفاند در کنار فعالیت اقتصادی، به بهبود زیرساختهای محلی کمک کنند. در برخی مناطق، خانه معدن با همکاری بهرهبرداران، پروژههایی مانند مرمت راههای روستایی، تأمین آب و حمایت از مدارس را اجرا کرده است. این اقدامات کوچک نیستند؛ زندگی مردم را تغییر میدهند.
عضو هیئتمدیره خانه معدن گلستان همچنین به نقش معادن در کاهش مهاجرت روستایی اشاره کرد و گفت: وقتی جوان روستایی شغل مناسب و درآمد پایدار داشته باشد، دیگر مجبور به ترک خانواده و مهاجرت نیست. معدن میتواند این امنیت شغلی را فراهم کند.
مگدرینژاد در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که توسعه معادن باید با رعایت اصول زیستمحیطی همراه باشد: «اگر معدنکاری اصولی انجام شود، نهتنها آسیبها کاهش مییابد، بلکه میتوان بخشی از درآمد را صرف احیای طبیعت و مدیریت منابع کرد.»
او در پایان با اشاره به چشمانداز آینده گفت: گلستان ظرفیتهای معدنی ارزشمندی دارد. اگر این ظرفیتها با برنامهریزی درست و نگاه توسعهمحور همراه شوند، معادن میتوانند نقش کلیدی در رشد اقتصادی استان و توانمندسازی مناطق محروم ایفا کنند.