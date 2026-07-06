خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز خرید مرحله جدید کالابرگ از دوشنبه ۱۵ تیر +جزئیات

آغاز خرید مرحله جدید کالابرگ از دوشنبه ۱۵ تیر +جزئیات
کد خبر : 1809457
لینک کوتاه کپی شد.

یعقوب اندایش معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ضمن تسلیت ایام تشییع و وداع با رهبر شهید، زمان‌بندی برداشت کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی در تیرماه سال ۱۴۰۵ را بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاون وزیر کار گفت: بر این اساس سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۰.۱ و ۲ است و تمامی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و خانوارهای نیروهای مسلح از امروز ۱۵ تیر می‌توانند برای خرید اقلام کالابرگی به فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه کنند. همچنین سرپرستان با ارقام پایانی کد ملی ۳.۴، ۵ و ۶ از ۲۰ تیر و گروه‌های دارای ارقام آخر کد ملی ۷.۸ و ۹ از ۲۵ تیرماه امکان استفاده از اعتبار خود را خواهند داشت. 

به گفته اندایش، کالابرگ تیرماه تا پایان مردادماه معتبر و قابل استفاده خواهد بود. 

اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی است و محصولات کشاورزی میوه و تره بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت خواهد شد. 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از شهروندان خواسته است صرفاً به پیامک‌های رسمی با سرشماره V. Refah اعتماد کرده و از مراجعه به لینک‌های ناشناس خودداری کنند. این وزارتخانه تأکید کرده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف فروشگاهی، گزارش‌ها از طریق سامانه مربوطه بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی