آغاز خرید مرحله جدید کالابرگ از دوشنبه ۱۵ تیر +جزئیات

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاون وزیر کار گفت: بر این اساس سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۰.۱ و ۲ است و تمامی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و خانوارهای نیروهای مسلح از امروز ۱۵ تیر می‌توانند برای خرید اقلام کالابرگی به فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه کنند. همچنین سرپرستان با ارقام پایانی کد ملی ۳.۴، ۵ و ۶ از ۲۰ تیر و گروه‌های دارای ارقام آخر کد ملی ۷.۸ و ۹ از ۲۵ تیرماه امکان استفاده از اعتبار خود را خواهند داشت.

به گفته اندایش، کالابرگ تیرماه تا پایان مردادماه معتبر و قابل استفاده خواهد بود.

اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی است و محصولات کشاورزی میوه و تره بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از شهروندان خواسته است صرفاً به پیامک‌های رسمی با سرشماره V. Refah اعتماد کرده و از مراجعه به لینک‌های ناشناس خودداری کنند. این وزارتخانه تأکید کرده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف فروشگاهی، گزارش‌ها از طریق سامانه مربوطه بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

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