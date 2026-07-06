آغاز خرید مرحله جدید کالابرگ از دوشنبه ۱۵ تیر +جزئیات
یعقوب اندایش معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ضمن تسلیت ایام تشییع و وداع با رهبر شهید، زمانبندی برداشت کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی در تیرماه سال ۱۴۰۵ را بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاون وزیر کار گفت: بر این اساس سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۰.۱ و ۲ است و تمامی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و خانوارهای نیروهای مسلح از امروز ۱۵ تیر میتوانند برای خرید اقلام کالابرگی به فروشگاههای طرف قرارداد مراجعه کنند. همچنین سرپرستان با ارقام پایانی کد ملی ۳.۴، ۵ و ۶ از ۲۰ تیر و گروههای دارای ارقام آخر کد ملی ۷.۸ و ۹ از ۲۵ تیرماه امکان استفاده از اعتبار خود را خواهند داشت.
به گفته اندایش، کالابرگ تیرماه تا پایان مردادماه معتبر و قابل استفاده خواهد بود.
اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی است و محصولات کشاورزی میوه و تره بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت خواهد شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از شهروندان خواسته است صرفاً به پیامکهای رسمی با سرشماره V. Refah اعتماد کرده و از مراجعه به لینکهای ناشناس خودداری کنند. این وزارتخانه تأکید کرده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف فروشگاهی، گزارشها از طریق سامانه مربوطه بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.