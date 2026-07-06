بازدید معاون رئیس جمهور و وزیر کار از مواکب وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی
معاون اجرایی رئیس جمهور با حضور در مواکب سازمان تأمین اجتماعی، از مجموعه اقدامات و خدمات این سازمان در برپایی محلهای اسکان و مواکب پذیرایی و ارائه خدمات درمانی در مراسم تشییع به همکاران سازمان و شرکتکنندگان در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، معاون اجرایی رئیس جمهور به همراه وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از موکبهای وزارت کار برای اسکان و پذیرایی از زائران مراسم وداع با شهید آیت الله خامنهای بازدید به عمل آوردند.
جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور با همراهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از مواکب محلهای اسکان و پذیرایی سازمان تأمیناجتماعی از زائرین مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی بازدید و از نحوه ارائه خدمات بهویژه در حوزه درمانی توسط سازمان به زائرین تقدیر کرد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با حضور در مواکب سازمان تأمین اجتماعی، از مجموعه اقدامات و خدمات این سازمان در برپایی محلهای اسکان و مواکب پذیرایی و ارائه خدمات درمانی در مراسم تشییع به همکاران سازمان و شرکتکنندگان در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب قدردانی کرد.
قائمپناه همچنین با حضور در مجموعههای اسکان و ارائه خدمات به زائرین مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، ضمن بازدید از ظرفیتهای این مراکز، با تعدادی از زائرین گفتوگو کرد.
سازمان تأمیناجتماعی در مجموعهای از مواکب پذیرایی و مصلی حضرت امام خمینی (ره) و دیگر اماکن اسکان سازمانی همکاران در تهران و استانهایی که تشییع در آنها برگزار میشود، مجموعهای از خدمات اسکان، پذیرایی و درمان را به زائرین و عزاداران آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب ارائه میدهد.
گفتنی است مجموعهای از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی توسط کادر درمان و بخشهای پشتیبانی مرکز درمانی اداره کل درمان تأمیناجتماعی استان تهران نیز به صورت بیوقفه در روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری در مصلی حضرت امام خمینی (ره) به خیل عظیم زائرین و عزاداران ارائه شد. در مجموع، خدمات درمانی تأمین اجتماعی با ظرفیت ۲۰۰ تخت به زائرین و عزاداران حاضر در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلی حضرت امام خمینی (ره) ارائه شد.