نتایج وام 75 میلیون تومانی بازنشستگان کشوری اعلام شد+جزئیات
صندوق بازنشستگی کشوری از اعلام نتایج نهایی وام 75 میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفهبگیران خبر داد و اعلام کرد: متقاضیان میتوانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک صندوق، از وضعیت درخواست و نوبت خود مطلع شوند.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، نتایج نهایی پس از انجام اولویتبندیها و با در نظر گرفتن منابع مالی بانک عامل، برای ۳۲۰ هزار فقره وام ۷۵ میلیون تومانی استخراج شده است.صندوق بازنشستگی همچنین اعلام کرده است که پس از هماهنگیهای نهایی میان معاونت توسعه مدیریت و منابع صندوق و بانک عامل و نیز تأمین اعتبار مورد نیاز، فرآیند واریز مرحله نخست این تسهیلات در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
زمان دقیق پرداخت وامها نیز متعاقباً از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری اطلاعرسانی خواهد شد.