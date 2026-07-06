سازمان تامین اجتماعی توضیح داد:
ماجرای پیامکهای ارسالی به کارفرمایان چه بود؟
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد پیامهای اخیر ارسال شده برای کارفرمایان مربوط به پیامهای آموزشی در خصوص قوانین در حوزه کارفرمایی است.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در خصوص ارسال پیامکهایی به کارفرمایان در روز گذشته (یک شنبه ۱۴ تیر)، توضیحاتی ارائه کرد.
متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:
در رابطه با ارسال پیامکهایی برای کارفرمایان محترم از سرشماره تأمین اجتماعی در روز گذشته، اداره کل روابط عمومی سازمان ضمن عذرخواهی، به اطلاع میرساند: پیامهای مذکور مربوط به پیامهای آموزشی در خصوص قوانین در حوزه کارفرمایی است که به صورت دورهای ارسال میگردد با توجه به شرایط روزهای اخیر، مقرر بود این پیامها در هفته جاری ارسال نشود اما برخلاف برنامهریزی صورت گرفته؛ متأسفانه به دلیل بروز خطای نرمافزاری و اختلال از سمت اپراتور، همهی پیامکهای لغو شده، به صورت همزمان ارسال شده است.
بدین وسیله ضمن عذرخواهی مجدد، تأکید میشود روابط عمومی سازمان در دوره اخیر تلاش کرده است در تعامل با جامعه محترم کارفرمایی و تشکلهای صنفی این حوزه، ارسال پیامکهای عمومی و پروندهای را به کارفرمایان محترم بهبود بخشد که عدم ارسال پیامک در روزهای تعطیل و شرایط خاص و خارج از ساعت اداری یکی از همین موارد است که مورد تأکید این اداره کل است.