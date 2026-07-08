اعتراض پزشکان انگلیسی به موج سنگین اخراج
انجمن سلطنتی پزشکان بریتانیا تهدید کرده که به دلیل کاهش بودجه، تا یک سوم نیروی کار خود را تعدیل خواهد کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین، انجمن پزشکان بریتانیا اعلام کرده است که در جریان بحران مالی انگلستان، ممکن است این کشور تا یک سوم اعضای بزرگترین تشکل صنفی بخش درمان خود در این انجمن را اخراج کند.
خشم از تصمیمی که در انجمن پزشکان سلطنتی بریتانیا گرفته شده، و طبق آن ۲۰۰ نفر از ۶۰۰ نیروی انجمن در مراکز درمانی کل کشور تعدیل نیرو میشوند، اعتراضات قابل توجهی را در شهرهای اصلی انگلستان در میان جامعه پزشکی ایجاد کرده است.
انجمن سلطنتی پزشکان بریتانیا تهدید کرده که به دلیل کاهش بودجه، تا یک سوم از کل نیروی کار خود را تعدیل خواهد کرد تا به مقابله با بحران مالی خود بپردازد.
پزشکان، این انجمن را که سالها خود را نماینده صنفی اصلی پزشکان در حوزههای حقوقی و فنی قلمداد میکرد، به ریاکاری متهم کردند.
این اقدام چند روز پس از آن صورت میگیرد که پزشکان مقیم در انگلستان که عضو اتحادیه صنفی پزشکان بودند، به توافقی حقوقی برای افزایش متوازن حقوقهای پزشکان اشاره و خواستار آن شدند که پرداختها به صورت عادلانه صورت گیرد. حقوق پردرآمدترین افراد در جامعه پزشکی انگلستان ۷۷۰۰۰ پوند است که رقمی بسیار بالا را نشان میدهد و این دسته پزشکان مقیم، خواستار توازن در افزایش حقوقها به شکل عادلانه شده بودند.
بیشتر اعضای اخراجی انجمن پزشکان بریتانیا، اعضای اتحادیههای صنفی بودند که خواستار عدالت در پرداختها میان پزشکان رزیدنت و پزشکان رسمی راس انجمن شده اند.