بسته بودن سایت ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی در برخی استانها

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالیکه سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده شروع ثبت نام وام ۶۰ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی از اول تیرماه است اما با گذشت دو هفته هنور سایت ثبت‌نام وام کانون های بازنشستگی در برخی استان‌ها غیر فعال است. بازنشستگان بسیاری نتوانسته اند ثبت نام کنند.

کانال شبکه خبری بازنشستگان نیز در این رابطه گزارش داد: «متاسفانه سایت کانون های بازنشستگی بسته است و بازنشستگان نمی توانند ثبت نام کنند. آنها می گویند در برخی از استانها وقتی وارد سایت کانون می شویم اعلام می کند ثبت نام تکمیل شد اصلا مشخص نیست کی ثبت نام انجام گرفته است و کی تکمیل شده است».

بازنشستگان استانهایی مانند لرستان و مرکزی نیز در تماس با ایلنا از اختلال و بسته بودن سایت ثبت نام وام انتقاد کردند و گفتند: با وجود تبلیغات بسیار، نتوانستیم برای وام ضروری ثبت نام کنیم.

به نظر می رسد علاوه بر سهمیه های ناچیز وام، توزیع آن نیز نامتناسب است و بازنشستگان نمی توانند به راحتی وارد سایت شده و ثبت نام کنند.

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