به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت‌مدیره کانون‌های بازنشستگی استان تهران در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، و دکتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بازگشت حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری پس از سال‌ها پیگیری حقوقی، قضایی و مدیریتی، به‌ویژه در دوره جدید مدیریتی صندوق بازنشستگی کشوری، تقدیر کرد.

در این نامه آمده است که این دستاورد بزرگ، موجی از امید، دلگرمی و اعتماد را در میان بازنشستگان سراسر کشور ایجاد کرده و نشان داده است که با اراده جدی در دفاع از حقوق مردم، صیانت از سرمایه‌های ملی و اتکا به قانون و عدالت، می‌توان پیچیده‌ترین پرونده‌ها را نیز به سرانجام رساند.

کانون‌های بازنشستگی استان تهران با اشاره به نقش تعیین‌کننده دستور قاطع رئیس قوه قضائیه برای رفع موانع اجرای رأی قطعی پرونده و همچنین پیگیری‌های مستمر و مسئولانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این اقدام را نقطه‌عطفی در دفاع از حقوق میلیون‌ها بازنشسته کشور توصیف کردند.

در بخش دیگری از این نامه، از تلاش‌های مدیران، کارشناسان حقوقی، وکلای پرونده، مدیران صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت‌های تابعه و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که طی سال‌های گذشته با وجود پیچیدگی‌های فراوان و موانع متعدد، پیگیر استیفای حقوق بازنشستگان بوده‌اند، قدردانی شده است.

نویسندگان این نامه همچنین اجرای رأی نهایی پرونده را جلوه‌ای روشن از تحقق عدالت، حاکمیت قانون، حمایت از بیت‌المال و پاسداری از حقوق ذی‌نفعان واقعی صندوق‌های بازنشستگی دانسته و تأکید کرده‌اند که این اقدام در حافظه تاریخی جامعه بازنشستگان کشور ماندگار خواهد شد.

هیئت‌مدیره کانون‌های بازنشستگی استان تهران در ادامه، از نقش دکتر میدری در پیگیری مستمر این پرونده، حمایت از استیفای حقوق صندوق بازنشستگی کشوری و مطالبه‌گری برای حفظ سرمایه‌های بین‌نسلی قدردانی و تصریح کرده است که صیانت از دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری تنها یک مسئولیت حقوقی نیست، بلکه وظیفه‌ای ملی، اخلاقی و بین‌نسلی به شمار می‌رود.

در این نامه همچنین از دکتر ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، به دلیل پیگیری مستمر این مطالبه مهم بازنشستگان و همراهی در روند احقاق حقوق صندوق قدردانی شده است.

کانون‌های بازنشستگی استان تهران در پایان با تأکید بر اینکه اقدام اخیر، علاوه بر آثار اقتصادی، پیام روشنی درباره عزم نظام در مقابله با تضییع اموال عمومی و اجرای عدالت داشته است، ابراز امیدواری کردند با استمرار همکاری میان دستگاه قضایی، دولت و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری، روند صیانت از حقوق بازنشستگان، حفظ سرمایه‌های بین‌نسلی و ارتقای معیشت و رفاه بازنشستگان با قدرت بیشتری ادامه یابد.



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