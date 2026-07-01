روند ترمیم بازار کار شتاب گرفته است

به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تشریح محور‌های این جلسه، امنیت اجتماعی را یکی از ارکان امنیت پایدار کشور دانست و تصریح کرد: امنیت پایدار هر کشور به تاب‌آوری اجتماعی و حمایت از قشرهای کم‌درآمد وابسته است.

وی افزود: در این نشست، نمایندگان مجلس موضوعاتی از جمله اجرای طرح کالابرگ، افزایش سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه، وضعیت بازنشستگان، معلولان و سایر مسائل حوزه رفاه اجتماعی را مطرح کردند که بخشی از آنها می‌تواند به اصلاح سیاست‌ها و بهبود عملکرد دولت کمک کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حمایت از بیکاران، به‌ویژه پس از تبعات جنگ تحمیلی سوم، گفت: تاکنون برای حدود ۱۳۰ هزار نفر روند برقراری بیمه بیکاری تسهیل شده تا افراد بیکار شده سریع‌تر از حمایت‌های بیمه‌ای بهره‌مند شوند یا امکان بازگشت آنان به بازار کار فراهم شود.

وی با اشاره به اقدامات وزارت تعاون برای بازگشت بیکاران به اشتغال افزود: همکاران ما در استان‌ها با همکاری کارفرمایان در تلاش هستند افراد بیکار شده را در واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های دیگر جذب کنند، به عنوان نمونه، در استان مرکزی از حدود چهار هزار نفر بیکار شده، هزار نفر از طریق این سازوکار دوباره مشغول به کار شده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس آمار کاریابی‌های بخش خصوصی، هم اکنون حدود ۲۰ هزار فرصت شغلی از سوی کارفرمایان وجود دارد، اما نیروی کار متناسب برای این فرصت‌ها یافت نمی‌شود.

میدری با تأکید بر اینکه شاخص‌ها از ترمیم تدریجی بازار کار حکایت دارد، اظهار کرد: امیدواریم روند جبران آثار رکود و مشکلات ناشی از جنگ با سرعت بیشتری ادامه یابد و زمینه افزایش اشتغال در کشور فراهم شود.