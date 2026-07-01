خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

میدری:

روند ترمیم بازار کار شتاب گرفته است

روند ترمیم بازار کار شتاب گرفته است
کد خبر : 1807304
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون روند برقراری بیمه بیکاری برای حدود ۱۳۰ هزار نفر تسهیل شده و همزمان با همکاری کارفرمایان، برنامه بازگشت بیکاران به بازار کار با سرعت در حال اجراست.

به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تشریح محور‌های این جلسه، امنیت اجتماعی را یکی از ارکان امنیت پایدار کشور دانست و تصریح کرد: امنیت پایدار هر کشور به تاب‌آوری اجتماعی و حمایت از قشرهای کم‌درآمد وابسته است.

وی افزود: در این نشست، نمایندگان مجلس موضوعاتی از جمله اجرای طرح کالابرگ، افزایش سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه، وضعیت بازنشستگان، معلولان و سایر مسائل حوزه رفاه اجتماعی را مطرح کردند که بخشی از آنها می‌تواند به اصلاح سیاست‌ها و بهبود عملکرد دولت کمک کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حمایت از بیکاران، به‌ویژه پس از تبعات جنگ تحمیلی سوم، گفت: تاکنون برای حدود ۱۳۰ هزار نفر روند برقراری بیمه بیکاری تسهیل شده تا افراد بیکار شده سریع‌تر از حمایت‌های بیمه‌ای بهره‌مند شوند یا امکان بازگشت آنان به بازار کار فراهم شود.

وی با اشاره به اقدامات وزارت تعاون برای بازگشت بیکاران به اشتغال افزود: همکاران ما در استان‌ها با همکاری کارفرمایان در تلاش هستند افراد بیکار شده را در واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های دیگر جذب کنند، به عنوان نمونه، در استان مرکزی از حدود چهار هزار نفر بیکار شده، هزار نفر از طریق این سازوکار دوباره مشغول به کار شده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس آمار کاریابی‌های بخش خصوصی، هم اکنون حدود ۲۰ هزار فرصت شغلی از سوی کارفرمایان وجود دارد، اما نیروی کار متناسب برای این فرصت‌ها یافت نمی‌شود.

میدری با تأکید بر اینکه شاخص‌ها از ترمیم تدریجی بازار کار حکایت دارد، اظهار کرد: امیدواریم روند جبران آثار رکود و مشکلات ناشی از جنگ با سرعت بیشتری ادامه یابد و زمینه افزایش اشتغال در کشور فراهم شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی