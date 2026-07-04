کارگران بخش برداشت مکانیزه (هاروستر ) شرکت کشت و صنعت کارون در تماس با ایلنا:
کار در گرمای جنوب با حقوق ناچیز ۱۵ میلیون تومانی/ چرا با پیمانکاران متخلف برخورد نمیشود؟
کارگران بخش برداشت مکانیزه (هاروستر ) شرکت کشت و صنعت کارون، پس از اتمام فصل برداشت و علیرغم وعدههای صریح مدیران مبنی بر تداوم اشتغال، اکنون با گذشت ۴۰ روز، همچنان در وضعیت بلاتکلیف و بیکاری مطلق به سر میبرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که کارگران بخش برداشت مکانیزه (هاروستر ) شرکت کارون پیش از آغاز فصل برداشت، با تجمع در مقابل درب شرکت و نهادهای ذیربط، خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود شده بودند، با وعدههای مدیران به کار بازگشتند. اما اکنون که عملیات برداشت در شرایط دشوار جوی و محیطی به پایان رسیده، این کارگران به حال خود رها شدهاند.
یکی از کارگران این بخش با ابراز ناامیدی از وضعیت پیشآمده گفت: «در روزهای سخت برداشت، زیر باران و در شرایط طاقتفرسا، عملیات را با موفقیت به پایان رساندیم. آن زمان آقایان وعده میدادند که پس از پایان برداشت، دغدغهای برای اشتغال نداریم. اما امروز ۴۰ روز است که بیکاریم؛ بسیاری از همکاران قدیمی اخراج و نیروهای جدید جایگزین شدهاند.»
وی افزود: «وضعیت بیمهها نیز بلاتکلیف است؛ برای برخی پرداخت میشود و برای برخی دیگر خیر. از حقوق هم خبری نیست و سفرههای ما خالی مانده است.»
کارگران این شرکت با اشاره به تضییع حقوقشان توسط پیمانکاران، در ادامه گفتند: «برخی اقدامات عامدانه به نظر میرسد. پیمانکاران، کارگران را به صورت روزمزد و یکروز در میان با حقوق ناچیز ۱۵ میلیون تومان به کار میگیرند؛ آیا این وضعیت با عدالت و قانون کار همخوانی دارد؟ آیا مدیریت شرکت کارون واقعاً توان برخورد با پیمانکاران خاطی را ندارد یا ارادهای برای این کار وجود ندارد؟»
کارگران بخش برداشت مکانیزه (هاروستر ) کشت و صنعت کارون تأکید کردند که با توجه به شرایط تورمی و مشکلات معیشتی در جامعه، ادامه این روند «سردرگمی و بیثباتی» دیگر قابل تحمل نیست. آنها از مدیریت شرکت خواستند تا به جای استمرار سیاستهای ناعادلانه، نسبت به بازگرداندن امنیت شغلی کارگران و ایفای تعهدات پسابرداشت اقدام فوری صورت گیرد.