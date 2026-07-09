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در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

وضعیت بغرنج زندگی میلیون‌ها کارگر/ گرانی‌ها ادامه دارد

وضعیت بغرنج زندگی میلیون‌ها کارگر/ گرانی‌ها ادامه دارد
کد خبر : 1807017
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نایب‌رئیس انجمن صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی قم، با انتقاد شدید از وضعیت گرانی‌های بی‌ضابطه، تأکید کرد: سفره کارگران هر روز کوچک‌تر می‌شود؛ مسئولان در برابر این فشار معیشتی باید پاسخگو باشند.

سید حسین میرقیصری با اشاره به تداومِ افسارگسیخته قیمت‌ها، به خبرنگار ایلنا گفت: گرانی‌های بی‌وقفه، مستقیم و بی‌واسطه، معیشتِ حداقلیِ کارگران را هدف گرفته است. روند فعلی، تاب و توانِ جامعه‌ی کارگری را به مرز تحمل رسانده و قدرت خریدِ این قشر را به‌شدت کاهش داده است. 

وی با اشاره به وضعیت بغرنجِ زندگیِ میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان افزود: مسئولانی که در برابر این گرانی‌ها سکوت کرده‌اند، باید پاسخگوی فشار سنگینی باشند که هر روز بر دوشِ زندگیِ کارگران سنگینی می‌کند. 

نایب‌رئیس انجمن صنفی استادکاران با بیان اینکه «مهار گرانی دیگر یک انتخاب نیست»، تصریح کرد: حمایت واقعی از معیشت کارگران به یک ضرورتِ فوری تبدیل شده است.

میرقیصری در پایان گفت: امروز جامعه کارگری بیش از هر زمان دیگری نیازمندِ سیاست‌های مهارکننده تورم و حمایت‌های ملموسِ معیشتی است و انتظار می‌رود متولیان امر به جای تماشاگری، به وظایفِ قانونی خود عمل کنند.

 

 

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