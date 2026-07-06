در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
از اجاره خانه تا درمان/ کارگران ساختمانی بیکارند/ پروژههای عمرانی را فعال کنید
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان، با ابراز نگرانی از رکود شدید ساختوساز در کشور، خواستار توجه فوری مسئولان برای احیای این بخش و نجات هزاران کارگر ساختمانی از بیکاری و مشکلات معیشتی شد.
علی اصغر دهسنگی در گفتگو با ایلنا با اشاره به اینکه ساختوساز یکی از اصلیترین پیشرانهای اشتغال در کشور است، گفت: اگر پروژههای عمرانی و ساختوساز دوباره رونق بگیرد، اشتغال در بخش ساختمان بهسرعت روند صعودی پیدا میکند. امروز بسیاری از کارگران ساختمانی ماههاست بیکارند و با مشکلات شدید معیشتی دستوپنجه نرم میکنند.
وی افزود: کارگران ساختمانی از مظلومترین اقشار جامعه هستند. این افراد نه درآمد ثابت دارند، نه امنیت شغلی، و نه پشتوانه مالی. رکود ساختوساز باعث شده بسیاری از خانوادههای کارگری حتی در تأمین هزینههای اولیه زندگی دچار مشکل شوند.
دهسنگی با تأکید بر اینکه فعال شدن پروژههای عمرانی میتواند هزاران فرصت شغلی ایجاد کند، اظهار داشت: اگر دولت و شهرداریها پروژههای نیمهتمام را فعال کنند و تسهیلات ساختوساز را افزایش دهند، وضعیت معیشتی کارگران بهطور محسوسی بهتر خواهد شد. این قشر تنها انتظار دارد چرخه کار دوباره به حرکت درآید.
وی گفت: احیای ساختوساز فقط به نفع کارگران نیست؛ بلکه اقتصاد شهر، بازار مصالح، حملونقل و دهها شغل وابسته دیگر نیز از رکود خارج میشود. امیدواریم مسئولان هرچه سریعتر برای حل این بحران تصمیمات عملی اتخاذ کنند.
دهسنگی با اشاره به نقش حیاتی کارگران ساختمانی در توسعه شهری و عمرانی کشور تأکید کرد که ادامه رکود در این بخش میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد. بسیاری از کارگران که سالها ستون اصلی پروژههای عمرانی بودهاند، امروز در تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی مانند اجارهخانه، درمان و حتی خوراک با مشکل روبهرو هستند. رونق دوباره ساختوساز نهتنها به معنای بازگشت کارگران به کار است، بلکه امید را به خانوادههایی بازمیگرداند که ماههاست چشمانتظار یک روز کاری مطلوب هستند.