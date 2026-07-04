در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
لزوم خروج بخش ساختمان از رکود/ هزاران خانواده کارگری به چاه فقر سقوط کرده اند
نایبرئیس انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی گرگان، با تأکید بر ضرورت فعالسازی پروژههای عمرانی و نیمهتمام در کشور، خواستار اقدام فوری مسئولان برای خروج بخش ساختمان از رکود و نجات هزاران کارگر از بیکاری شد.
هادی مگدرینژاد با اشاره به اینکه رونق ساختوساز تنها یک فعالیت عمرانی نیست، بلکه موتور محرک دهها شغل وابسته است به خبرنگار ایلنا گفت: هر پروژهای که فعال میشود، زنجیرهای از مشاغل مانند حملونقل، مصالحفروشی، آهنگری، برقکاری، لولهکشی، نقاشی و دهها حرفه دیگر نیز جان میگیرد. متاسفانه رکود فعلی باعث شده بسیاری از این مشاغل با کاهش شدید درآمد روبهرو شوند.
او افزود: رونق ساختوساز یعنی افزایش اشتغال و کاهش فشار اقتصادی بر خانوادههای کارگری. امروز بسیاری از کارگران ساختمانی با مشکلات جدی معیشتی مواجهاند و تنها راه بهبود وضعیت، فعال شدن پروژههای عمرانی و حمایت از بخش ساختمان است.
مگدرینژاد تأکید کرد که تکمیل پروژههای نیمهتمام میتواند در کوتاهترین زمان ممکن هزاران فرصت شغلی ایجاد کند و به گردش دوباره چرخ اقتصاد کمک کند.
او از دولت و شهرداریها خواست با تسهیل روندهای اداری، تأمین منابع مالی و حمایت از سرمایهگذاران، اجازه ندهند رکود ساختوساز بیش از این بر زندگی کارگران سایه بیندازد.
مگدرینژاد با اشاره به پیامدهای اجتماعی رکود ساختوساز گفت: ادامه این وضعیت میتواند به افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانوارهای کارگری و حتی مهاجرت اجباری نیروهای متخصص منجر شود.
وی افزود: کارگران ساختمانی از ستونهای اصلی توسعه شهری هستند و بیتوجهی به وضعیت آنان، ضربهای مستقیم به روند پیشرفت و آبادانی کشور وارد میکند. فعال شدن پروژههای عمرانی نهتنها اشتغال را افزایش میدهد، بلکه امید را به زندگی هزاران خانواده کارگری و کم درآمد بازمیگرداند.
وی همچنین با بیان اینکه دهها شغل وابسته به صنعت ساختمان در انتظار رونق دوباره هستند، افزود: وقتی ساختوساز به حرکت درآید، بازار مصالح، حملونقل، خدمات فنی، تولیدکنندگان ابزار و بسیاری از کسبوکارهای کوچک و بزرگ نیز جان تازه میگیرند. رونق ساختوساز یک اقدام صرفاً عمرانی نیست، بلکه یک سیاست اقتصادی مؤثر برای کاهش فشار معیشتی بر خانوادههای کارگری و ایجاد ثبات در بازار کار است.