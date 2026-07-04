لزوم خروج بخش ساختمان از رکود/ هزاران خانواده کارگری به چاه فقر سقوط کرده اند

هادی مگدری‌نژاد با اشاره به اینکه رونق ساخت‌وساز تنها یک فعالیت عمرانی نیست، بلکه موتور محرک ده‌ها شغل وابسته است به خبرنگار ایلنا گفت: هر پروژه‌ای که فعال می‌شود، زنجیره‌ای از مشاغل مانند حمل‌ونقل، مصالح‌فروشی، آهنگری، برق‌کاری، لوله‌کشی، نقاشی و ده‌ها حرفه دیگر نیز جان می‌گیرد. متاسفانه رکود فعلی باعث شده بسیاری از این مشاغل با کاهش شدید درآمد روبه‌رو شوند.

او افزود: رونق ساخت‌وساز یعنی افزایش اشتغال و کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های کارگری. امروز بسیاری از کارگران ساختمانی با مشکلات جدی معیشتی مواجه‌اند و تنها راه بهبود وضعیت، فعال شدن پروژه‌های عمرانی و حمایت از بخش ساختمان است.

مگدری‌نژاد تأکید کرد که تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن هزاران فرصت شغلی ایجاد کند و به گردش دوباره چرخ اقتصاد کمک کند.

او از دولت و شهرداری‌ها خواست با تسهیل روندهای اداری، تأمین منابع مالی و حمایت از سرمایه‌گذاران، اجازه ندهند رکود ساخت‌وساز بیش از این بر زندگی کارگران سایه بیندازد.

مگدری‌نژاد با اشاره به پیامدهای اجتماعی رکود ساخت‌وساز گفت: ادامه این وضعیت می‌تواند به افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانوارهای کارگری و حتی مهاجرت اجباری نیروهای متخصص منجر شود.

وی افزود: کارگران ساختمانی از ستون‌های اصلی توسعه شهری هستند و بی‌توجهی به وضعیت آنان، ضربه‌ای مستقیم به روند پیشرفت و آبادانی کشور وارد می‌کند. فعال شدن پروژه‌های عمرانی نه‌تنها اشتغال را افزایش می‌دهد، بلکه امید را به زندگی هزاران خانواده کارگری و کم درآمد بازمی‌گرداند.

وی همچنین با بیان اینکه ده‌ها شغل وابسته به صنعت ساختمان در انتظار رونق دوباره هستند، افزود: وقتی ساخت‌وساز به حرکت درآید، بازار مصالح، حمل‌ونقل، خدمات فنی، تولیدکنندگان ابزار و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ نیز جان تازه می‌گیرند. رونق ساخت‌وساز یک اقدام صرفاً عمرانی نیست، بلکه یک سیاست اقتصادی مؤثر برای کاهش فشار معیشتی بر خانواده‌های کارگری و ایجاد ثبات در بازار کار است.

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