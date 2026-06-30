به گزارش ایلنا، حادثه روز گذشته در شهر خوی در استان آذربایجان غربی (مجاورت ساختمان مخابرات) زمانی اتفاق افتاد که دو کارگر سیمانکار از ارتفاع طبقات یک ساختمان نیمه کاره درون چاه آسانسور سقوط کردند که بر اثر آن یک کارگر ساختمانی به نام «علیرضا» جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر مصدوم شد.

گفتنی است، نیروهای امدادی مستقر در محل حادثه، هر دو کارگر را به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل کردند اما یکی از آن‌ها به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.

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