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در خوی آذربایجان شرقی رخ داد؛

مرگ و مصدومیت دو کارگر سیمان‌کار بر اثر سقوط در چاه آسانسور

مرگ و مصدومیت دو کارگر سیمان‌کار بر اثر سقوط در چاه آسانسور
کد خبر : 1806572
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دو کارگر در حین کار از ارتفاع ساختمانی در حال ساخت به داخل چاهک آسانسور سقوط کردند که در نتیجه این اتفاق یکی از کارگران جان خود را از دست داد و کارگر دیگر مصدوم شد.

به گزارش ایلنا، حادثه روز گذشته در شهر خوی در استان آذربایجان غربی (مجاورت ساختمان مخابرات) زمانی اتفاق افتاد که دو کارگر سیمانکار از ارتفاع طبقات یک ساختمان نیمه کاره درون چاه آسانسور سقوط کردند که بر اثر آن یک کارگر ساختمانی به نام «علیرضا» جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر مصدوم شد. 

گفتنی است، نیروهای امدادی مستقر در محل حادثه، هر دو کارگر را به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل کردند اما یکی از آن‌ها به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.

 

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