تظاهرات مهاجرستیزان در آفریقای جنوبی؛
خانههای کارگران مهاجر تخریب شد؛ هزاران نفر آواره شدند
بسیاری از کارگران مهاجر خارجی از کشورهای آفریقایی از آمدن به محل کار خودداری کردند و هزاران نفر از مهاجران فاقد مدارک نیز از شهرهای بزرگ آفریقای جنوبی گریختند، زیرا گروههای مهاجرستیز آنها را تهدید کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری رویترز، کارگران آفریقای جنوبی روز سهشنبه هفته ای که گذشت در خانه ماندند، مغازهها تعطیل شدند و اتوبوسها در سراسر آفریقای جنوبی بیکار ماندند، زیرا نگرانیها از تبدیل شدن راهپیماییهای برنامهریزیشده ضد مهاجرتی به خشونت گسترده افزایش یافته است.
طبق این گزارش تفصیلی، بسیاری از کارگران مهاجر خارجی از کشورهای آفریقایی از آمدن به محل کار خودداری کردند و هزاران نفر از مهاجران فاقد مدارک نیز از شهرهای بزرگ آفریقای جنوبی گریختند، زیرا گروههای مهاجرستیز تهدید کردند که تظاهرات بزرگی علیه این مهاجران برگزار میکنند.
بیشتر کارگران مهاجر این فراخوان را به عنوان یک تهدید فیزیکی تفسیر کردهاند، زیرا اعتراضات بیگانههراسانه در آفریقای جنوبی در گذشته منجر به خشونت علیه مهاجران و اموال آنها شده است، مهاجرستیزان تمایزی بین کسانی که به صورت قانونی شاغل شدند و مهاجران غیرقانونی، قائل نشدند.
شاهدان گفتند که صاحبخانهها در شهر اصلی ژوهانسبورگ و شهر بندری دوربان و کیپ تاون، مستاجران خارجی را از ترس تخریب ساختمانهایشان بیرون میکنند.
ماباکو ماجوله، رهبر جامعه کنگویی تباران ساکن آفریقای جنوبی، در کنار جمعیتی متشکل از ۱۰۰ نفر که در خیابانهای مرکز شهر دوربان خوابیده بودند، گفته است: «همه این افراد، توسط صاحبخانههایشان بیرون رانده شدند. همه این افراد قانونی هستند. آنها مدارک دارند.»
پلیس و ارتش برای حفظ امنیت در طی اعتراضات در چندین شهر، که انتظار میرود هزاران نفر از مردم بومی آفریقای جنوبی را که عمدتاً فقیر یا بیکار هستند، به خود جذب کند، به خیابانها اعزام شدند.
سیریل رامافوسا، رئیس جمهور، روز دوشنبه در بیانیهای گفت: «نگرانیهای عمیق مردم آفریقای جنوبی در مورد مهاجرت غیرقانونی واقعی است و شایسته است که به آنها گوش داده شود. حق اعتراض به رسمیت شناخته میشود، ولی این حق به مردم اجازه نمیدهد دیگران را تهدید یا ارعاب کنند، یا در اعمال خرابکاری یا خشونت شرکت کنند.»
عمده مهاجران به آفریقای جنوبی، کارگران مناطق مرکزی آفریقا هستند که به این کشور توسعه یافته آفریقایی برای کار و امرار معاش آمدهاند.