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تجمع کارمندان دانشگاههای کشور مقابل سازمان اداری و استخدامی
روز گذشته، دوشنبه، ۸ تیرماه، جمعی از کارمندان دانشگاههای سراسر کشور مقابل سازمان اداری و استخدامی کشور تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته، دوشنبه، ۸ تیرماه، جمعی از کارمندان دانشگاههای سراسر کشور مقابل سازمان اداری و استخدامی کشور تجمع کردند.
تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی به پیمانی، تبدیل وضعیت کارمندان واجد شرایط به هیات علمی، امکان ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی، پیگیری شناسه برخی از اعضای قراردادی، تسهیلات و امکانات رفاهی همانند اعضای هیات علمی، احتساب سوابق کار نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاهها، ساماندهی بیمه تکمیلی و پرداخت حداکثر سهم سازمان در مبداء وزارتخانه برای همه کارمندان دانشگاهها و در نهایت فوقالعاده ویژه از جمله مطالبات اصلی این نیروهاست.
آنها همچنین به بیعدالتی در افزایش دستمزد خود با اعضای هیات علمی معترض هستند. در بیانیه شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاهها و مراکز آموزشی وابسته به وزارت علوم، مطالبات به شرح زیر آمده:
«همترازی و تعدیل میان احکام و حقوق تمامی ارکان دانشگاهها (اعم از هیات علمی و کارمند) و افزایش یکسان و همزمان ضرایب حقوق آنان، حفظ شان، منزلت و جایگاه سازمانی کارمندان و واگذاری تمامی مسئولیتهای اجرایی و پستهای سازمانی و اداری خصوصا مدیریت های اداری و معاونتهای مصوبه جلسه ۸۸۸ شورای انقلاب فرهنگی، مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به کارمندان و حضور نمایندگان ایشان در مبادی تصمیم گیری، شوراها، هیاتهای رئیسه و هیاتهای امنای دانشگاهها، اجرای کامل و جامع آیین نامه استخدامی مصوب کارمندان و برنامه ریزی جهت تدوین و اجرای یک آیین نامه آیین نامه واحد پرداخت حقوق و مزایا برای کارمندان و اعضای هیئت علمی و برقراری فوق العاده ویژه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و پرداخت معوقات آن از مهرماه ۱۴۰۱ تا کنون."