اعتصاب سراسری کارگران یقه سفید برگزار شد/ «روز خروج کارگران کاکائو» در کره جنوبی
اعتصاب سراسری و یکروزه کارگران شرکت بزرگ فناوری «کاکائو» در کره جنوبی در اعتراض به نظام ناعادلانه پرداخت پاداش، بار دیگر چالشهای جدی حقوق نیروی کار در عصر دیجیتال را به صدر اخبار آورد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به نقل از پایگاه خبری بیزنسکره، اتحادیه کارگری شرکت فناوری «کاکائو» در کره جنوبی، دیروز ۲۹ ژوئن (۸ تیر ۱۴۰۵) با عنوان «روز خروج از سیستم» اعتصابی برگزار شد؛ اقدامی کمسابقه که در اعتراض به نظام ناعادلانه پرداخت پاداش، بار دیگر مسئله حقوق نیروی کار در اقتصاد دیجیتال را به صدر توجهات آورد.
این اعتصاب توسط اتحادیه کارگری شرکت فناوری Kakao سازماندهی شد و طی آن کارکنان بهصورت هماهنگ با استفاده از مرخصی سالانه یا توقف کامل فعالیت، از تمامی سامانههای داخلی شرکت خارج شده و کار را متوقف کردند. این اقدام پنج شرکت وابسته به این گروه بزرگ فناوری شامل Kakao، Kakao Pay، Kakao Enterprise، DK Techin و XL Games را در بر گرفت. بر اساس برآوردها، با حضور حدود ۲۵۰۰ عضو اتحادیه در دفتر مرکزی و کارکنان شرکتهای زیرمجموعه، شمار مشارکتکنندگان در این اعتصاب به حدود ۳۰۰۰ نفر رسیده است.
مطالبه ۱۰ میلیون وون؛ نقطه مرکزی اختلاف کارگران و مدیریت
در مرکز این اختلاف، اعتراض کارگران به نظام پرداخت «پاداش عملکرد» قرار دارد؛ سازوکاری که در شرکتهای فناوری بخش مهمی از درآمد سالانه کارکنان را تشکیل میدهد و مستقیماً بر معیشت آنان اثر میگذارد. اتحادیه کارگری کاکائو خواستار پرداخت پاداشی عادلانه معادل ۱۰ میلیون وون (حدود ۷۶۹۲ دلار) برای هر کارمند است؛ رقمی که حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد از سود عملیاتی این غول فناوری را شامل میشود. کارگران تأکید دارند با توجه به سودآوری کلان شرکت و نقش مستقیم نیروی انسانی در توسعه خدمات دیجیتال، این سهم باید بهطور عادلانه به آنان پرداخت شود. در مقابل، مدیریت کاکائو اعلام کرده است که پذیرش این سطح از مطالبات میتواند فشار سنگینی بر ساختار مالی شرکت وارد کند.
این اعتصاب، نقطه اوج تنشهای چندماهه میان کارگران و مدیریت محسوب میشود. پیش از این، در ۱۰ ژوئن، کارکنان همین مجموعه یک اعتصاب اخطارآمیز چهارساعته با مشارکت حدود ۲۵۰۰ نفر برگزار کرده بودند. تبدیل آن اقدام محدود به اعتصاب کامل یکروزه، نشاندهنده تشدید نارضایتیها و بینتیجه ماندن مذاکرات جمعی از ماه مه تاکنون است؛ مذاکراتی که اتحادیه آن را ابزار اصلی برای تعیین دستمزد و مزایا میداند اما به دلیل انعطافناپذیری مدیریت به بنبست رسیده است.
همزمان با این اعتصاب، مدیریت کاکائو برای جلوگیری از اختلال در خدمات اصلی، از جمله پیامرسان پرکاربرد KakaoTalk که نقش مهمی در زندگی روزمره مردم کره دارد، سیستم پاسخگویی لحظهای را فعال کرد. با این حال، کارشناسان روابط کار هشدار میدهند که نادیده گرفتن مطالبات نیروی انسانی میتواند در بلندمدت کیفیت خدمات و پایداری عملیاتی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.
کاکائو بهعنوان نمونهای از مناقشه جهانی حقوق کار در اقتصاد دیجیتال
این رویداد در ادامه روندی گستردهتر در صنعت فناوری قابل تحلیل است؛ جایی که شرکتها با تکیه بر مفاهیمی مانند «محیط کار انعطافپذیر» و «پاداش متغیر عملکرد»، بخش قابل توجهی از درآمد کارگران را به سازوکارهای غیرثابت گره میزنند. منتقدان این مدل را نوعی «انتقال ریسک سود و زیان به نیروی کار» میدانند؛ بهگونهای که در دوران سودآوری، سهم کارگران محدود و در شرایط رکود، فشار مالی بیشتری متوجه آنان میشود.
به باور تحلیلگران روابط کار، اعتصاب کارگران کاکائو تنها یک اختلاف صنفی محدود نیست، بلکه بازتابی از یک روند جهانی در اقتصاد دیجیتال است؛ روندی که در آن کارکنان یقهسفید فناوری نیز همانند کارگران صنایع سنتی، برای دستیابی به شفافیت، امنیت شغلی و سهم عادلانه از ارزش تولیدشده، ناچار به استفاده از ابزارهایی مانند اعتصاب شدهاند.