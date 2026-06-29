به گزارش ایلنا، همزمان با انتخاب هیأت‌رئیسه جدید کارگروه تخصصی راهبری و هماهنگی در سیاستگذاری شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، بررسی پیش‌نویس سند جامع پیشرفت آموزش‌های مهارتی کشور در دستور کار قرار گرفت.

بیست‌وهفتمین نشست این کارگروه که با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی برگزار شد، به تعیین ارکان مدیریتی و واکاوی تخصصی پیش‌نویس سند بالادستی مهارت اختصاص داشت.

تأکید بر نقش کارگروه در تحقق قانون نظام جامع آموزش‌های مهارتی

در آغاز نشست، فاطمه منصوری، دبیر کارگروه تخصصی راهبری و هماهنگی در سیاست‌گذاری با تأکید بر ضرورت تداوم برگزاری جلسات و مشارکت فعال اعضاء، نقش این کارگروه را در پیشبرد اهداف قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی کشور راهبردی و اثرگذار دانست.

تعیین رئیس و نایب‌رئیس کارگروه

در ادامه این نشست، با رأی اعضای کارگروه، غلامحسین محمدی (دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی) به عنوان رئیس و پیام باقری (نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران) به عنوان نایب‌رئیس کارگروه تخصصی راهبری و هماهنگی در سیاستگذاری شورای عالی، انتخاب شدند.

نقد و بررسی پیش‌نویس سند جامع پیشرفت آموزش‌های مهارتی (موضوع بند ۲۲ ماده ۱۱۹ برنامه هفتم)

بخش مهمی از این نشست به ارائه و بررسی پیش‌نویس «سند جامع پیشرفت آموزش‌های غیررسمی، مهارتی و فنی و حرفه‌ای مبتنی بر آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تحولات فناوری‌های نوین و مشاغل آینده» اختصاص یافت. این پیش‌نویس که توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تدوین شده است، با حضور صاحب‌نظران بخش‌های دولتی و خصوصی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی درباره آن مطرح شد.

تأکید بر تدوین سندی جامع، دقیق و علمی

در ادامه، اعضای کارگروه بر ضرورت بررسی دقیق، کارشناسی و همه‌جانبه این سند، تعامل مستمر میان دستگاه‌های ذی‌ربط و پرهیز از شتاب‌زدگی در فرآیند تدوین، تأکید کردند.

همچنین مقرر شد، اعضاء نظرات و پیشنهادهای تکمیلی خود را در خصوص بیانیه، چشم‌انداز، راهبردها و سایر بخش‌های پیش‌نویس سند در مهلت مقرر ارائه کنند تا پس از جمع‌بندی، در نشست آینده کارگروه درباره نسخه نهایی سند تصمیم‌گیری شود.