آبیاران و نگهبانان آبفای چوار: با پرداخت ۷۰ درصد حقوق چگونه زندگی کنیم؟
آبیاران، نگهبانان و نیروهای حجمی شرکت آب و فاضلاب شهرستان چوار میگویند: پرداخت ناقص حقوق و تأخیر در واریز دستمزدها، زندگی آنها را با بحران جدی معیشتی روبهرو کرده و وعدههای مسئولان برای جبران کسری حقوق نیز هنوز عملی نشده است.
جمعی از آبیاران، نگهبانان و نیروهای حجمی شرکت آب و فاضلاب شهرستان چوار در تماس با ایلنا، از وضعیت نامناسب پرداخت حقوق و مزایای خود انتقاد کردند.
این نیروها میگویند: «در ماههای اخیر فقط حدود ۷۰ درصد از حقوق واقعی ما پرداخت شده و همین موضوع فشار زیادی به زندگی و معیشت خانوادههایمان وارد کرده است.»
به گفته آنها، علاوه بر کسر بخشی از حقوق ماهانه، وعدههای قبلی برای بازگرداندن مبالغ کسرشده از حقوق ماه گذشته نیز عملی نشده است.
یکی از این نیروها در این باره گفت: «به ما گفته بودند مبلغی که از حقوق ماه قبل کم شده، در ماه بعد جبران میشود؛ اما با گذشت زمان هنوز خبری از پرداخت این مطالبات نیست.»
این کارگران همچنین از تأخیر در پرداخت حقوق انتقاد کرده و میگویند: «وقتی حقوق با تأخیر پرداخت میشود، تأمین مایحتاج اولیه زندگی برای خانوادههای ما با مشکل جدی روبهرو میشود.»
به گفته آنها، آبیاران و نگهبانان آبفا با وجود شرایط سخت کاری و جوی همچنان به انجام وظایف خود ادامه میدهند، اما انتظار دارند حقوق و مزایای قانونی آنها به طور کامل پرداخت شود.
این نیروها در پایان خواستار ورود فوری مسئولان شهرستان و استان برای حل مشکل پرداخت ناقص حقوق و جبران کسریهای ایجاد شده شدند و تأکید کردند: «رعایت حقوق و مزایای ما یک مطالبه قانونی است و انتظار داریم وعدههایی که داده شده هرچه سریعتر عملی شود.»