به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری WFTU، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری یا «WFTU»، طی بیانیه‌ای مراتب همدردی و عرض تسلیت صمیمانه خود را به مردم ونزوئلا که در سوگ از دست دادن صدها نفر در پی زلزله‌ای که کاراکاس پایتخت این کشور و مناطق اطراف آن مانند لاگوایرا، چاکائو و باروتا را لرزاند، به سوگ نشسته‌اند، ابراز کرده است.

در این بیانیه آمده است:

طبق گزارش‌ها، زلزله ۷.۵ ریشتری منجر به مرگ، جراحات و خسارات مادی شدیدی در مناطق آسیب‌دیده شده است.

جنبش بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در WFTU، مراتب تسلیت صمیمانه خود را ابراز می‌کند و خواستار تأمین فوری محل اقامت امن و مراقبت‌های بهداشتی برای همه افراد آسیب‌دیده و همچنین جبران کامل خسارات است.

ما با خانواده‌ها و بستگان قربانیان ابراز همدردی می‌کنیم. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (WFTU) بار دیگر بر تعهد خود برای تشدید مبارزه برای اقدامات حفاظتی کافی در تمام جنبه‌های زندگی مردم در سراسر جهان تأکید می‌کند.

دبیرخانه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری - «WFTU»

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