تجمع رانندگان استیجاری ایثارگر برای سومین روز/ بلاتکلیفی استخدامی ادامه دارد
تجمع رانندگان استیجاری ایثارگر جامانده از طرح تبدیل وضعیت، امروز برای سومین روز متوالی مقابل نهاد ریاست جمهوری ادامه یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تجمع رانندگان استیجاری ایثارگرِ جامانده از طرح تبدیل وضعیت، امروز برای سومین روز متوالی، مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران ادامه دارد و این گروه همچنان در حال پیگیری مطالبات خود برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامیشان هستند.
به گفته نمایندگان این رانندگان که شمار آنها حدود ۳۵۰ نفر در سراسر کشور برآورد میشود، این افراد از جاماندگان طرح تبدیل وضعیت ایثارگران سال ۱۴۰۰ هستند که با وجود گذشت چند سال و وعدههای متعدد، هنوز وضعیت شغلیشان نهایی نشده است.
آنان میگویند بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار بوده تمامی نیروهای ایثارگر دستگاهها تا پایان همان سال تبدیل وضعیت شوند، اما این قانون درباره بخشی از رانندگان استیجاری اجرایی نشده است.
در ادامه این پیگیریها، معترضان مدعیاند که در مراجعات اخیر به نهادهای مختلف، از جمله سازمان اداری و استخدامی، به آنها اعلام شده است که وعدههای شفاهی قابل استناد نیست و باید مکاتبات رسمی از سوی نهاد ریاست جمهوری صورت گیرد. همچنین به گفته یکی از معترضان، یکی از مدیران دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرده که قانون جدید شامل جاماندگان طرح تبدیل وضعیت نمیشود و این افراد باید مطابق سازوکارهای قبلی تعیین تکلیف شوند و روند موضوع از مسیر مکاتبه دیوان با نهاد ریاست جمهوری پیگیری خواهد شد.
با وجود این پیگیریها، تجمع این گروه همچنان ادامه دارد و آنان تأکید میکنند که سالهاست مطالباتشان میان دستگاههای مختلف در حال پاسکاری است و نتیجه مشخصی حاصل نشده است.
این رانندگان میگویند روند پیگیری مطالباتشان همچنان ادامه دارد و امیدوارند با ورود و تصمیمگیری نهادهای مسئول، وضعیت استخدامی آنها هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.