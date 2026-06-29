تجمع کارگران «ایران برک» در اعتراض به خانهنشینی اجباری و عدم پرداخت حقوق
جمعی از کارگران کارخانه «ایران برک» در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق، وضعیت نامشخص بیمه و بیکاری، در محوطه این واحد تولیدی دست به تجمع زدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران کارخانه «ایران برک» در اعتراض به وضعیت نامشخص شغلی، پرداخت نشدن حقوقهای معوقه و مشکل بیمههایشان، در محوطه این کارخانه تجمع کردند.
این کارگران میگویند: با وجود سالها کار در این واحد تولیدی، اکنون با مشکلات معیشتی روبهرو هستند. به گفته آنها، در طول سال گذشته، چند ماه حقوق به حسابشان واریز نشده و وضعیت سوابق بیمهشان هم مشخص نیست؛ تا جایی که در کل سال قبل فقط یک ماه حق بیمه برایشان به تامین اجتماعی رد شده است.
بر اساس گفتههای کارگران معترض، مدیریت مجموعه از ابتدای سال ۱۴۰۵ کارگران باسابقه را خانهنشین کرده و نیروهای بازنشسته را به جای آنها به کار گرفته است.
یکی از کارگران در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: «مدیریت کارخانه نیروهای بازنشسته را جایگزین ما کرده است، چون آنها دیگر نیازی به واریز حق بیمه ندارند و با حقوق کمتری هم کار میکنند. در این میان، ما که سالها در این کارخانه زحمت کشیدهایم به راحتی کنار گذاشته شدیم. این روندِ جایگزینی نیروها از ۱۶ ماه پیش شروع شده است.»
این کارگران با اشاره به بلاتکلیفی خود میگویند: مدیریت کارخانه مدام وعده بازگشت به کار میدهد، اما این وعدهها تا الان عملی نشده است. از طرفی، به دلیل اینکه کارفرما در سالهای گذشته حق بیمهشان را منظم و کامل واریز نکرده، حتی امکان استفاده از مقرری بیمه بیکاری را هم ندارند.
یکی دیگر از کارگران درباره وضعیت مالی کارخانه میگوید: «پارسال تمام فروش کارخانه یکجا به یک خریدار واگذار شد و پولش را چکی گرفتند. اما این چکها به دفتر یکی از سهامداران ارشد ایران برک منتقل شد. حرف ما این است که وقتی کارخانه در سال گذشته فروش داشته، چرا حقوق و مطالبات قانونی کارگران پرداخت نمیشود؟ »