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آتش سوزی در استخر کارگران بروجرد/ کارگران و خانواده‌هایشان آسیب ندیدند

آتش سوزی در استخر کارگران بروجرد/ کارگران و خانواده‌هایشان آسیب ندیدند
کد خبر : 1805972
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عصر روز گذشته در استخر کارگران شهر بروجرد، یک آتش‌سوزی رخ داد که در نهایت بدون تلفات مهار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر روزگذشته (۷ تیر ماه) یک مورد آتش‌سوزی در استخر کارگران شهر بروجرد رخ داد که این آتش‌سوزی پس از چند ساعت با تلاش گروه‌های آتش نشانی مهار شد. 

طبق گزارش یک منبع کارگری؛ خوشبختانه در این حادثه به هیچیک از کارگران و اعضای خانواده‌هایشان آسیبی نرسید و کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در حال بررسی علت بروز حادثه و همچنین میزان خسارات وارده هستند.

 

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