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تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر/ مابه‌التفاوت دو ماه اول سال پرداخت شود

تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر/ مابه‌التفاوت دو ماه اول سال پرداخت شود
کد خبر : 1805563
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جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مشهد، کرمانشاه، رشت، اهواز و شوش امروز (یکشنبه ۷ تیرماه) در ادامه تجمعات هفتگی. خود مقابل ادارات تأمین اجتماعی تجمع کردند و خواستار اجرای کامل قوانین، پرداخت مطالبات مزدی و رسیدگی به مشکلات درمانی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مشهد، کرمانشاه، رشت، اهواز و شوش، صبح امروز (۷ تیرماه) با حضور مقابل ادارات تأمین اجتماعی، در اعتراض به اجرا نشدن بخشی از مطالبات قانونی و صنفی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. 

بازنشستگان شرکت‌کننده در این تجمع اعلام کردند بی‌توجهی به اجرای دقیق قوانین و تفسیر نادرست برخی مواد قانون، موجب شده بخشی از مطالبات آنان همچنان بلاتکلیف  بماند. 

به گفته معترضان، تعطیلی چندماهه مجلس شورای اسلامی نیز موجب کاهش نظارت بر عملکرد دولت و سازمان تأمین اجتماعی در اجرای قوانین مرتبط با بازنشستگان شده است. 

بازنشستگان حاضر در این تجمع‌ها همچنین بر لزوم پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی تأکید کردند و گفتند کمبود منابع مالی نباید بهانه‌ای برای اجرا نشدن قوانین و پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان باشد.

به گفته بازنشستگان، مابه‌التفاوت افزایش حقوق ماه‌های فروردین و اردیبهشت بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی هنوز به حساب آن‌ها واریز نشده است؛ این در حالی است که  حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌ها از ابتدای سال بر اساس مصوبات جدید افزایش یافته و پرداخت شده است. 

اصلاح احکام سالانه، اجرای صحیح مواد ۹۶ و ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی واقعی حقوق، حذف بیمه تکمیلی، افزایش مزایا و برقراری مجدد حقوق و مزایای مزدی بازماندگان، از دیگر مطالباتی بود که بازنشستگان در این تجمع‌ها مطرح کردند. 

 

 

 

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