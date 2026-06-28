به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مشهد، کرمانشاه، رشت، اهواز و شوش، صبح امروز (۷ تیرماه) با حضور مقابل ادارات تأمین اجتماعی، در اعتراض به اجرا نشدن بخشی از مطالبات قانونی و صنفی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان شرکت‌کننده در این تجمع اعلام کردند بی‌توجهی به اجرای دقیق قوانین و تفسیر نادرست برخی مواد قانون، موجب شده بخشی از مطالبات آنان همچنان بلاتکلیف بماند.

به گفته معترضان، تعطیلی چندماهه مجلس شورای اسلامی نیز موجب کاهش نظارت بر عملکرد دولت و سازمان تأمین اجتماعی در اجرای قوانین مرتبط با بازنشستگان شده است.

بازنشستگان حاضر در این تجمع‌ها همچنین بر لزوم پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی تأکید کردند و گفتند کمبود منابع مالی نباید بهانه‌ای برای اجرا نشدن قوانین و پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان باشد.

به گفته بازنشستگان، مابه‌التفاوت افزایش حقوق ماه‌های فروردین و اردیبهشت بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی هنوز به حساب آن‌ها واریز نشده است؛ این در حالی است که حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌ها از ابتدای سال بر اساس مصوبات جدید افزایش یافته و پرداخت شده است.