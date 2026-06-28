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تجمع بازنشستگان فولاد مقابل استانداری اصفهان/ همسان‌سازی اجرا نشد

تجمع بازنشستگان فولاد مقابل استانداری اصفهان/ همسان‌سازی اجرا نشد
کد خبر : 1805457
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جمعی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد صبح امروز با حضور مقابل ساختمان استانداری اصفهان، نسبت به اجرا نشدن مطالبات صنفی خود از جمله همسان‌سازی حقوق و مشکلات بیمه درمانی اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد صبح امروز (هفتم تیر ماه)، در اعتراض به‌عدم رسیدگی به مطالبات صنفی خود، مقابل ساختمان استانداری اصفهان تجمع کردند.

به گفته بازنشستگان، مهم‌ترین محورهای این اعتراض شامل اجرا نشدن طرح همسان‌سازی حقوق، بروز اختلال در بیمه درمانی و عمل نشدن به تعهدات و صورتجلسه‌های قبلی مسئولان است.

یکی از بازنشستگان حاضر در این تجمع به ایلنا گفت: در سه ماه گذشته قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان فولاد با شرکت آتیه‌سازان حافظ با مشکلات جدی مواجه بوده و این بیمه به‌طور مکرر قطع و وصل شده است.

به گفته او، این وضعیت باعث شده بسیاری از بازنشستگان در مراجعه به مراکز درمانی با مشکل دریافت خدمات مواجه شوند و عملاً امکان استفاده از خدمات درمانی برای آن‌ها با اختلال روبه‌رو شود.

بازنشستگان معترض در این تجمع خواستار رسیدگی فوری مسئولان به مشکلات بیمه درمانی، اجرای کامل همسان‌سازی حقوق و پایبندی به تعهدات اعلام‌شده در جلسات قبلی شدند.

 

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