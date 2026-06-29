به گزارش خبرنگار ایلنا، تعطیلی هفته آینده در برخی استان‌ها (تهران، مشهد و قم) به دلیل برگزاری مراسم وداع با پیکر شهید آیت‌الله خامنه‌ای، سوالاتی برای کارگران بیمه شده تامین اجتماعی در ارتباط با کار در این روزها مطرح کرده است. پانزدهم تیر کل کشور تعطیل است.

آرمین خوشوقتی (کارشناس حقوق و روابط کار) در ارتباط با این موضوع توضیح داد: این روزها کارگران و کارفرمایان درباره شرایط کار در روزهای تعطیلی سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم تیرماه صحبت می‌کنند. با کسب نظر رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، به استناد بند یکم از ماده واحده قانون اصلاح مواد مربوط به تعطیلات کشور، هیات وزیران اختیار آن را دارد که بنابر اتفاقات مهم، تمام یا بخشی از نقاط کشور را تعطیل رسمی و عمومی اعلام کند.

وی افزود: باتوجه به اینکه این بند از ماده واحده یاد شده از عنوان «تعطیل رسمی» (و نه تعطیل عمومی) استفاده کرده و در آن قانون عنوان نشده که فقط بخش دولتی تعطیل است، لذا این تعطیلی طبق ماده ۶۳ قانون کار، شامل واحدها و کارگاه‌های بخش خصوصی مشمول قانون کار نیز می‌شود. این تعطیلی تنها در شرایطی مشمول نخواهد بود که در همان مصوبه تعطیلی، استثنا بودن برخی واحدها و دستگاه‌ها و نهادهای امدادی کشور بیان شده باشد.

خوشوقتی تاکید کرد: در نتیجه در آن آن روزها در مناطقی که مصوبه هیات وزیران مشخص کرده است، تمامی واحدهای مشمول قانون کار تعطیل هستند و عدم تعطیلی برخی نهادها و دستگاه‌ها و بخش‌های امدادی در این ایام، منوط به ابلاغ خود دولت است.

این کارشناس حوزه حقوق کار در پایان، با اشاره به ضرورت توجه کارفرمایان به اجرای قوانین مربوط به اضافه کار و کار در ایام تعطیل، خاطرنشان کرد: در صورتی که کارگران مشمول قانون کار در این ایام تعطیل رسمی، اجباراً به کار گرفته شوند، مزد کار این ایام مشمول قانون اضافه‌کاری در ایام تعطیل است و کارفرما علاوه بر حقوق و مزایای متعارف قرارداد، بایستی به ازای هر ساعت کار، ۴۰ درصد اضافه بر مزد متعارف کارگاه به کارگر بپردازد.

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