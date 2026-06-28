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تصادف مینی‌بوس حامل کارگران در حوالی شهرضا/ ۱۴ نفر مصدوم شدند

تصادف مینی‌بوس حامل کارگران در حوالی شهرضا/ ۱۴ نفر مصدوم شدند
کد خبر : 1805426
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به دنبال برخورد یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران یک کارخانه در محور اصفهان به شهرضا با یک خودرو سواری، ۱۴ نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حوالی ساعت ۶ و ۳۲ دقیقه صبح امروز یکشنبه (۷ تیر ماه) به دنبال برخورد یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران یک کارخانه در محور اصفهان به شهرضا، نرسیده به ورودی شهر صنعتی رازی با یک دستگاه خودرو سواری، ۱۴ کارگر مصدوم و به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا منتقل شدند. 

طبق گزارش منابع کارگری، آمار  تصادفات خودروهای حامل کارگران در جاده‌های صنعتی کشور بسیار بالا است و بایستی برای این معضل چاره‌اندیشی شود. 

 

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