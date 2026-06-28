به گزارش خبرنگار ایلنا، حوالی ساعت ۶ و ۳۲ دقیقه صبح امروز یکشنبه (۷ تیر ماه) به دنبال برخورد یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران یک کارخانه در محور اصفهان به شهرضا، نرسیده به ورودی شهر صنعتی رازی با یک دستگاه خودرو سواری، ۱۴ کارگر مصدوم و به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا منتقل شدند.

طبق گزارش منابع کارگری، آمار تصادفات خودروهای حامل کارگران در جاده‌های صنعتی کشور بسیار بالا است و بایستی برای این معضل چاره‌اندیشی شود.

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