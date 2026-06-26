اعتراض کارگران نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی زاهدان

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی زاهدان، نسبت به تاخیر در پرداخت حقوق و بیمه خود انتقاد دارند.

آنها می گویند: مشکل اصلی از پیمانکاران است که حقوق ها را با تاخیر پرداخت می کنند؛ تا کنون پیگیری های ما به نتیجه نرسیده و همچنان با مشکل تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای مزدی دست و پنجه نرم می کنیم. پیمانکاران حقوق کارگران پنل خورشیدی زاهدان را رعایت نمی کنند.

در روزهای گذشته، حدود پنجاه نفر از این کارگران، با هدف پیگیری مطالبات قانونی خود دست از کار کشیدند و تجمع صنفی ترتیب دادند.

این کارگران پیشتر نیز اعتراض خود را نسبت به به سطح دستمزدها و تاخیر در پرداخت، وضعیت خدمات رفاهی و شرایط سخت و ناایمن کاری اعلام کرده بودند. تا جایی که دو هفته قبل، مسئولان اداره کار با حضور در نیروگاه تلاش کردند مشکلات موجود را حل کنند اما ظاهراً این تلاش ها به نتیجه نرسیده است.

محمد ذاکر شیخ‌زاده، معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، چهارشنبه ۲۰ خرداد در بازدید از مزرعه نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی زاهدان، اجرای پیوست‌های ایمنی را ضامن پایداری اشتغال و جلوگیری از اتلاف منابع در زیرساخت‌های تجدیدپذیر استان دانست.

وی همچنین بر تنظیم قراردادهای کار بر اساس ضوابط قانونی و طبقه‌بندی مشاغل تأکید کرد و یادآور شد: صیانت از حقوق بنیادین کارگران بومی، از جمله پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا و پوشش بیمه‌ای، علاوه‌بر ایجاد انگیزه، ضریب امنیت شغلی را در این پروژه بزرگ حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش می‌دهد.

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