دیدار نماینده خانه کارگر از دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس و امضای تفاهمنامه همکاری
در جریان سفر محمدصادق محسنی کبیر ،عضو شورای پژوهش وقائم مقام امور اعضا و آموزش خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به قبرس شمالی، نشستی با مسئولان دانشگاه مدیترانه شرقی (Eastern Mediterranean University – EMU) برگزار و زمینههای همکاری مشترک میان دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا،
این دانشگاه دولتی که در سال ۱۹۷۹ تأسیس شده است، یکی از قدیمیترین و بزرگترین مراکز آموزش عالی قبرس به شمار میرود و دارای بیش از ۳۵ هزار دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و همینطور مجتمع دانشگاهی علمی _کاربردی میباشددانشگاه مدیترانه شرقی دارای دانشکدههای پزشکی، داروسازی، مدیریت و اقتصاد، حقوق، هنر، زبان انگلیسی، گردشگری، مهندسی عمران، فنی و مهندسی، معماری، علوم کامپیوتر و ارتباطات است. ریاست این دانشگاه بر عهده پروفسور دکتر حسن کیلیچ است.
در این نشست همچنین درباره شیوه پذیرش دانشجویان، امکانات خوابگاهی، وضعیت دانشجویان بینالمللی و برنامههای توسعهای دانشگاه گفتگو شد. مسئولان دانشگاه اعلام کردند که پذیرش دانشجویان بینالمللی بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی انجام میشود و دانشجویان رشتههای پزشکی و دندانپزشکی نیز بر اساس معدل مورد ارزیابی قرار میگیرند.
در ادامه، پروفسور دکتر علی، معاون ارتباطات دانشگاه، ضمن استقبال از گسترش همکاریها با خانه کارگر، آمادگی کامل دانشگاه را برای انعقاد تفاهمنامههای همکاری، اجرای برنامههای مشترک آموزشی و توسعه روابط علمی و دانشگاهی اعلام کرددر ادامه، پروفسور دکتر علی، معاون ارتباطات دانشگاه، ضمن استقبال از گسترش همکاریها با خانه کارگر، آمادگی کامل دانشگاه را برای انعقاد تفاهمنامههای همکاری، اجرای برنامههای مشترک آموزشی و توسعه روابط علمی و دانشگاهی اعلام کرد. وی با اشاره به رقابت فشرده میان دانشگاههای فعال در قبرس شمالی، بر اهمیت همکاری با نهادهای معتبر بینالمللی تأکید کرد.
این دیدار در راستای توسعه همکاریهای علمی، آموزشی و پژوهشی میان خانه کارگر و مراکز معتبر آموزش عالی بینالمللی و همچنین فراهمسازی فرصتهای جدید آموزشی برای اعضا و خانوادههای آنان انجام شد.