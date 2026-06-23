به گزارش ایلنا، در این رویداد بین‌المللی، کارگاه‌های تخصصی متعددی با موضوعاتی از جمله آموزش در شرایط جنگ و مهاجرت، انقلاب دیجیتال و هوش مصنوعی، نقش آموزش در مقابله با فقر و گرسنگی، زنان و بازار کار، آموزش و اشتغال فراگیر برای افراد دارای معلولیت و همچنین امنیت شغلی، استانداردهای حرفه‌ای و حقوق صنفی در بخش آموزش برگزار شد.

محمدصادق محسنی کبیر، قائم‌مقام امور اعضا و آموزش خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نماینده خانه کارگر در این نشست حضور یافت و به عنوان سخنران و ارائه‌دهنده کارگاه تخصصی «انقلاب دیجیتال و هوش مصنوعی؛ روح آموزش و آینده کار» دیدگاه‌های خود را درباره فرصت‌ها، چالش‌ها و پیامدهای گسترش هوش مصنوعی بر آینده اشتغال و نیروی کار ارائه کرد.

محسنی کبیر در این کارگاه با تأکید بر اینکه جهان در حال تجربه یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ بشر است، اظهار داشت: هوش مصنوعی صرفاً یک نوآوری فناورانه نیست، بلکه به سرعت در حال تغییر شیوه‌های یادگیری، کار، تولید، ارتباطات و تصمیم‌گیری است و آثار آن تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی با اشاره به تجربه انقلاب‌های صنعتی گذشته، بر ضرورت آمادگی دولت‌ها، کارفرمایان و سازمان‌های کارگری برای مدیریت عادلانه گذار به عصر هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: در کنار فرصت‌هایی همچون افزایش بهره‌وری، توسعه خدمات آموزشی و ایجاد مشاغل جدید، چالش‌هایی نظیر حذف برخی مشاغل، افزایش شکاف مهارتی، نابرابری درآمدی، تمرکز قدرت اقتصادی و ناامنی شغلی نیز وجود دارد.

نماینده خانه کارگر همچنین نقش اتحادیه‌های کارگری را در این تحولات بسیار مهم دانست و تصریح کرد: مأموریت تشکل‌های کارگری مقابله با فناوری نیست، بلکه باید از حقوق نیروی کار در برابر پیامدهای تحولات فناورانه صیانت کرده و زمینه بازآموزی، ارتقای مهارت‌ها، اصلاح قوانین کار و تحقق گفت‌وگوی اجتماعی میان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران را فراهم کنند.

وی در ادامه بر ضرورت تدوین سیاست‌های کارگرمحور در حوزه هوش مصنوعی، تقویت نظام‌های حمایت اجتماعی و تضمین توزیع عادلانه منافع ناشی از پیشرفت‌های فناورانه تأکید کرد و خواستار مشارکت فعال اتحادیه‌های کارگری در فرآیندهای تصمیم‌گیری مرتبط با آینده کار شد.

شرکت‌کنندگان در این نشست نیز بر ضرورت بهره‌گیری مسئولانه از فناوری‌های نوین، توسعه آموزش‌های مهارتی، حمایت از حقوق نیروی کار و تقویت همکاری‌های بین‌المللی میان اتحادیه‌های کارگری و آموزشی برای مواجهه با تحولات آینده تأکید کردند.

نشست «استانبول ادیونیون فروم ۲۰۲۶» به میزبانی اتحادیه ایتیم‌بیر-سن (Eğitim-Bir-Sen)، بزرگ‌ترین اتحادیه کارکنان بخش آموزش ترکیه و زیر نظر کنفدراسیون مامور-سن (Memur-Sen) برگزار شد و بستری برای تبادل تجربیات و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی نظام‌های آموزشی و بازار کار در جهان فراهم آورد.

انتهای پیام/