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اعتراض پرسنل مرکز بهداشت اسلام‌آباد غرب/ وضعیت حقوق‌ها مناسب نیست

اعتراض پرسنل مرکز بهداشت اسلام‌آباد غرب/ وضعیت حقوق‌ها مناسب نیست
کد خبر : 1803522
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پرسنل مرکز بهداشت اسلام‌آباد غرب، نسبت به وضعیت مزدی و حقوقی خود اعتراض دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (دوشنبه اول تیرماه)، پرسنل مرکز بهداشت اسلام‌آباد غرب امروز در اعتراض به وضعیت نامناسب حقوق، مزایا و مشکلات روزافزون معیشتی، دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارکنان به طور مشخص از « تأخیرها و نابرابری‌های پرداختی» در نظام بهداشت و درمان کشور انتقاد دارند و می‌گویند: ما حافظان سلامت مردم در یک منطقه محروم کشور هستیم اما خودمان با بحران معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنیم.

این نیروها می‌گویند: مطالبات مزدی‌مان از جمله کارانه و اضافه‌کار معمولاً با چند ماه تاخیر پرداخت می‌شود؛ ضمن اینکه دریافتی‌مان به نسبت خط فقر به شدت ناچیز است. 

 

 

 

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