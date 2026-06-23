به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (دوشنبه اول تیرماه)، پرسنل مرکز بهداشت اسلام‌آباد غرب امروز در اعتراض به وضعیت نامناسب حقوق، مزایا و مشکلات روزافزون معیشتی، دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارکنان به طور مشخص از « تأخیرها و نابرابری‌های پرداختی» در نظام بهداشت و درمان کشور انتقاد دارند و می‌گویند: ما حافظان سلامت مردم در یک منطقه محروم کشور هستیم اما خودمان با بحران معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنیم.

این نیروها می‌گویند: مطالبات مزدی‌مان از جمله کارانه و اضافه‌کار معمولاً با چند ماه تاخیر پرداخت می‌شود؛ ضمن اینکه دریافتی‌مان به نسبت خط فقر به شدت ناچیز است.

انتهای پیام/