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تعطیلی «سرجین بافت» زنجان/ بلاتکلیفی ۳۵۰ کارگر با ۳ ماه حقوق معوق
در پی اعتراض صنفی کارگران واحد ریسندگی «سرجینبافت» زنجان به عدم پرداخت سه ماه حقوق و حق بیمه، کارفرما واحدهای این کارخانه را تعطیل کرد و حدود ۳۵۰ کارگر را در بلاتکلیفی مطلق قرار داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی اعتراض صنفی کارگران شیفت عصر واحد ریسندگی کارخانه «سرجین بافت» زنجان به دلیلعدم پرداخت مطالبات مزدی، کارفرمای این واحد تولیدی اقدام به تعطیلی کامل کارخانه کرده است. این تصمیم ناگهانی، حدود ۳۵۰ کارگر این کارخانه را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.
یکی از کارگران سرجین بافت در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تشریح جزییات این اتفاق گفت: « از ابتدای سال جاری تا به امروز، سه ماه است که ما هیچ حقوقی دریافت نکردهایم و حق بیمه ما نیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. به دلیل همین مشکلات، روز یکشنبه کارگران شیفت عصر واحد ریسندگی دست به اعتراض زدند؛ اما کارفرما در واکنش به این اقدام، کل شرکت را تعطیل کرد و مدعی شد که توان مالی ندارد و موجودی کارخانه صفر است.»
تولید فراتر از انتظار، دستمزدِ صفر
این کارگر با انتقاد از بدقولیهای مدیریت مجموعه افزود: «کارفرما هر بار وعده میداد و برای پرداخت حقوق، شرطِ میزان تولید میگذاشت. مثلاً میگفت اگر در هفته ۳۰ تا ۳۵ تن تولید داشته باشید، معوقات را پرداخت میکنم. کارگران با تمام توان کار کردند و حتی میزان تولید را به ۴۰ تن رساندند تا کارخانه سودآوری داشته باشد و حقوق ما پرداخت شود. این واحد تولیدی از مرحله پنبه تا پوشاک را خودش تولید میکند، اما با وجود این حجم از تولید، به یکباره کل کارخانه را خواباندند و تعطیل کردند.»
لغو بازدید مقامات قضایی
این فعال کارگری با گلایه از لغو بازدید مقامات ارشد قضایی استان به دلیل گزارشهای نادرست، گفت: «قرار بود روز گذشته مقامات قضایی استان برای بازدید از وضعیت کارخانه در محل حاضر شوند. حدود ۳۵۰ نفر از پرسنل کارخانه از ساعت ۸ صبح تا ۴ عصر مقابل شرکت جمع شده بودند تا این مسئولان را حضوری ببینند و بگویند که فشار کاری ما چقدر است و کارفرما چگونه با سرنوشت ما بازی میکند. اما متأسفانه به دلیل تجمع صنفی کارگران، گزارش نادرستی به مقامات دادگستری داده و به آنها گفته بودند که در کارخانه شلوغی شده است! در نتیجه بازدید را لغو کردند و رفتند در داخل یکی از ادارات، بدون حضور کارگران جلسه گذاشتند و ما را راه ندادند.»
۹۰ درصد کارگران مستأجر و سرپرست خانوار هستند
او در پایان به تشریح وضعیت معیشتی همکاران خود پرداخت و گفت: «از روز گذشته استانداری و اداره کار درگیر شرایط سرجین بافت هستند. امروز صبح هم کارگران مقابل استانداری و اداره کار تجمع کردند اما پاسخ روشنی دریافت نکردیم. مسئولان میگویند دادگستری و استانداری پیگیر هستند و بررسیها تا روز چهارشنبه زمان میبرد تا به نتیجه برسد. اما سوال ما این است که چطور صبر کنیم؟ ۹۰ درصد کارگران متأهل، سرپرست خانوار و مستأجر هستند. در این شرایط اقتصادی، با سه ماه بیحقوقی چگونه شکم بچههایشان را سیر کنند؟ کارخانه کاملاً تعطیل است و ما چشمانتظار اقدام فوری مسئولان هستیم.»
گفتنیست در پی اعتراض صنفی کارگران واحد ریسندگی «سرجینبافت» زنجان بهعدم پرداخت سه ماه حقوق و حق بیمه، کارفرما تمامی واحدهای این کارخانه را تعطیل کرد و حدود ۳۵۰ کارگر را در بلاتکلیفی مطلق قرار داد.