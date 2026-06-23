آیا مبلغ متناسبسازی برای همه بازنشستگان تامین اجتماعی یکسان است؟
طبق قانون جزء ۲ بند "ر" ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب مجلس شورای اسلامی، مبلغ متناسبسازی برای همه مستمریبگیران تامین اجتماعی یکسان نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از تامین اجتماعی، طبق قانون جزء ۲ بند "ر" ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب مجلس شورای اسلامی، مبلغ متناسبسازی برای همه مستمریبگیران تامین اجتماعی یکسان نیست.
حداقلبگیران مشمول متناسبسازی نیستند.
متناسبسازی به معنای پرداخت مبلغ یکسان به همه افراد نیست و بر اساس سابقه بیمهپردازی، میزان مستمری زمان برقراری و نسبت آن به حداقل دستمزد همان سال محاسبه میشود.
به همین دلیل مبلغ متناسبسازی برای افراد مختلف متفاوت است.