اعتراض بازنشستگان مخابرات در چند استان

به گزارش خبرنگار ایلنا، تجمع بازنشستگان مخابرات، اول تیرماه در استان‌هایی مانند کردستان و تهران، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوق، اجرای ناقص آیین‌نامه ۲۴/۸۹ و وضعیت نابسامان بیمه تکمیلی برگزار شد.

بازنشستگان شرکت مخابرات، به تداوم بلاتکلیفی مطالبات خود و عدم اجرای تعهدات قانونی، اعتراض کردند و این وضعیت را نتیجه بی‌عملی و بی‌پاسخ ماندن وعده‌ها از سوی مدیریت شرکت دانستند.

گفتنی‌ست، سال گذشته نیز بازنشستگان مخابرات هر هفته تجمع اعتراضی برگزار کردند؛ آنها در استان‌های مختلف، خواستار اجرای قانون و تعیین تکلیف معوقات خود شدند.

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