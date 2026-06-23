اعتراض بازنشستگان مخابرات در چند استان
روز گذشته، بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در چند استان، تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تجمع بازنشستگان مخابرات، اول تیرماه در استانهایی مانند کردستان و تهران، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوق، اجرای ناقص آییننامه ۲۴/۸۹ و وضعیت نابسامان بیمه تکمیلی برگزار شد.
بازنشستگان شرکت مخابرات، به تداوم بلاتکلیفی مطالبات خود و عدم اجرای تعهدات قانونی، اعتراض کردند و این وضعیت را نتیجه بیعملی و بیپاسخ ماندن وعدهها از سوی مدیریت شرکت دانستند.
گفتنیست، سال گذشته نیز بازنشستگان مخابرات هر هفته تجمع اعتراضی برگزار کردند؛ آنها در استانهای مختلف، خواستار اجرای قانون و تعیین تکلیف معوقات خود شدند.