به گزارش ایلنا به نقل از از روابط عمومی کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی، دیروز دوشنبه یکم تیرماه، نمایندگان کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور در نشستی مهم با حضور مسئولان ارشد در مجلس شورای اسلامی، موضوع تداوم پرداخت کمک معیشتی ۷۱۶ هزار تومانی به حداقل‌بگیران و همچنین افزایش مزایای جانبی بازنشستگان را مورد پیگیری قرار دادند.

این نشست به ریاست علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه معاونان این وزارتخانه، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و ۶ نفر از نمایندگان این کمیسیون، معاونان سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و نیز محمد اسدی، نصرالله دریابیگی و علی دهقان‌کیا به نمایندگی از کانون عالی بازنشستگان برگزار شد.

در این جلسه، حاضران به بیان دیدگاه‌ها، مطالبات و دغدغه‌های جامعه بازنشستگان در حوزه معیشتی پرداختند و بر ضرورت حمایت مؤثر از این قشر تاکید کردند.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این نشست، مقرر شد بررسی‌ها و تصمیم‌گیری درباره تداوم پرداخت کمک معیشتی و افزایش مزایای بازنشستگان در جلسات آتی دنبال و جمع‌بندی شود.

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