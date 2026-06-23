کارگران ماشین‌سازی تبریز در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراض امروز (دوم تیر) خبر دادند.

این کارگران با بیان اینکه برای پیگیری حقوق قانونی خود دست از کار کشیدیم؛ گفتند: حقوق اردیبهشت و خرداد حدود ۱۶۰۰ کارگر گروه ماشین‌سازی پرداخت نشده؛ این در حالیست که تورم و افزایش قیمت‌ها، زندگی کارگران را دشوار کرده است.

این کارگران افزودند: امروز نشست کمیسیون کارگری در استانداری آذربایجان شرقی برای رسیدگی به مشکلات کارگران ماشین‌سازی در حال برگزاری‌ست؛ امیدواریم در این جلسه، تصمیماتی بگیرند که مشکلات کارگران را حل و بحران معیشت را برطرف کنند.

به گفته این کارگران، پرداخت به موقع حقوق، حق قانونی کارگران است.

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