اعتراض کارگران گروه ماشینسازی تبریز/ حقوقها پرداخت نشد
کارگران گروه ماشینسازی تبریز نسبت به عدم پرداخت حقوق معترض شدند.
کارگران ماشینسازی تبریز در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراض امروز (دوم تیر) خبر دادند.
این کارگران با بیان اینکه برای پیگیری حقوق قانونی خود دست از کار کشیدیم؛ گفتند: حقوق اردیبهشت و خرداد حدود ۱۶۰۰ کارگر گروه ماشینسازی پرداخت نشده؛ این در حالیست که تورم و افزایش قیمتها، زندگی کارگران را دشوار کرده است.
این کارگران افزودند: امروز نشست کمیسیون کارگری در استانداری آذربایجان شرقی برای رسیدگی به مشکلات کارگران ماشینسازی در حال برگزاریست؛ امیدواریم در این جلسه، تصمیماتی بگیرند که مشکلات کارگران را حل و بحران معیشت را برطرف کنند.
به گفته این کارگران، پرداخت به موقع حقوق، حق قانونی کارگران است.