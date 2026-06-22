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اطلاعیه تأمین اجتماعی درباره زمان دریافت فیش حقوقی خرداد/ پرداخت حقوق تا پایان امروز تمام می‌شود

اطلاعیه تأمین اجتماعی درباره زمان دریافت فیش حقوقی خرداد/ پرداخت حقوق تا پایان امروز تمام می‌شود
کد خبر : 1802994
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سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای، از مهلت 24 ساعته کارفرمایان برای ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه مربوط به اردیبهشت‌ماه خبر داده است.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: متأسفانه با توجه به موجودی منابع نقدی سازمان از محل وصول حق بیمه ماهانه نزد بانک‌های عامل به دلیل اختلالات و محدودیت‌های اخیر پیش‌آمده در شبکه بانکی، پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در زمان پیش‌بینی و اعلام شده، همچنان به اتمام نرسیده و تا پایان امروز (دوشنبه ۱ تیر) ادامه خواهد داشت. 

همچنین با توجه به تمدید یک روزه مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان و به منظور جلوگیری از ترافیک سامانه‌های سازمانی، دریافت فیش حقوقی خرداد ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی از ظهر فردا (سه شنبه ۲ تیر) بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب و از طریق سامانه خدمات غیرحضوری es. tamin.ir و اپلیکیشن «تأمین من» مقدور است. 

لذا از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم ضمن صبوری، در صورت‌عدم دریافت پیامک بانکی واریز در مدت اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند. 

در پایان یادآور می‌شود: تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال نمایند.

 

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