به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این نشست، بازنشستگان حاضر به طرح دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات خود در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل معیشتی، بیمه‌ای و پرداخت مطالبات پرداختند و مدیرعامل صندوق نیز ضمن شنیدن مسائل مطرح‌شده، توضیحاتی درباره اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده برای رسیدگی به مطالبات این گروه از بازنشستگان ارائه کرد.

دکتر ازوجی همچنین در بخش دیگری از گفتگوی خود با بازنشستگان، آخرین وضعیت پیگیری‌های مربوط به فروش سهام شرکت آلومینیوم جنوب را تشریح کرد و گزارشی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه و روندهای در دست پیگیری ارائه داد.

در ادامه این نشست، مدیران تخصصی صندوق بازنشستگی کشوری نیز به پرسش‌ها و ابهامات مطرح‌شده از سوی بازنشستگان پاسخ دادند و توضیحات کارشناسی لازم را درباره نحوه اجرای بیمه تکمیلی درمان، روند ارائه خدمات درمانی، افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ و موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ارائه کردند.

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