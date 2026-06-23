یک نشست برای بهبود وضعیت کارگران مهاجر/ وضع بنگلادشیها بهتر میشود
نخستوزیر مالزی در دیدار با همتای بنگلادشی خود با تأکید بر لزوم پایان دادن به بهرهکشی از کارگران مهاجر، از اتخاذ تدابیر جدید برای حمایت از حقوق و رفاه کارگران بنگلادشی شاغل در این کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دولت مالزی اعلام کرده است که حمایت از حقوق کارگران مهاجر بنگلادشی را تقویت خواهد کرد. این موضوع در جریان دیدار رسمی «طارق رحمان» نخستوزیر بنگلادش با «انور ابراهیم» نخستوزیر مالزی در کوالالامپور مطرح شد.
مالزی یکی از مهمترین مقاصد اشتغال نیروی کار بنگلادشی در جنوب شرق آسیاست و صدها هزار کارگر بنگلادشی در بخشهای مختلف اقتصادی این کشور مشغول به کار هستند. با این حال، طی سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره سوءاستفاده از کارگران مهاجر، دریافت هزینههای سنگین از کارجویان، بدهی اجباری و حتی مواردی از کار اجباری منتشر شده است.
نخستوزیر بنگلادش در این دیدار، خواستار بازگشایی کامل بازار کار مالزی به روی کارگران کشورش شد. دولت مالزی از سال ۲۰۲۴ به دنبال گزارشهای مربوط به تخلفات گسترده در روند جذب نیروی کار، محدودیتهایی برای استخدام کارگران بنگلادشی اعمال کرده بود.
رحمان پس از این دیدار اعلام کرد که موضوع ساماندهی وضعیت کارگران فاقد مدارک قانونی و همچنین بازگرداندن اتباع بنگلادشی بازداشتشده در مالزی را نیز با مقامهای این کشور مطرح کرده است.
انور ابراهیم نیز در نشست خبری مشترک، با اشاره به نقش مهم کارگران مهاجر در اقتصاد مالزی گفت: دو کشور توافق کردهاند روند جذب نیروی کار شفافتر، عادلانهتر و تحت نظارت دقیقتر انجام شود.
وی تأکید کرد که بهرهکشی از کارگران و سوءاستفاده از آنان برای منافع اقتصادی برخی شرکتها، «قابل تحمل نیست» و دولت مالزی از حقوق و رفاه کارگران مهاجر حمایت خواهد کرد.
بر اساس بیانیه مشترک دو کشور، طرفین همچنین بر ضرورت استفاده از مؤسسات کاریابی معتبر، کاهش نقش واسطهها و تضمین شفافیت در فرآیند اعزام و استخدام نیروی کار تأکید کردهاند.
این دیدار در حالی انجام شده که مسئله اشتغال نیروی کار بنگلادشی در خارج از کشور، یکی از اولویتهای دولت جدید داکا محسوب میشود و مقامهای این کشور امیدوارند با بازگشایی مجدد بازار کار مالزی، فرصتهای شغلی بیشتری برای کارگران بنگلادشی فراهم شود و درآمدهای ارزی ناشی از ارسال حوالههای کارگران مهاجر نیز افزایش یابد.